Krka visoko premagala Šentjur, v polfinalu najprej v Koper

4.5.2018 | 08:30

Sinoči so prav vsi igralci Krke dosegli točke (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči v 14. krogu lige Nova KBM za prvaka visoko premagali Šentjur s 86:51. Ligo za prvaka so končali na tretjem mestu in se bodo tako v polfinalu pomerili s Sixt Primorsko, prva tekma pa bo v sredo, 9. maja, v Kopru.

Po izenačeni prvi četrtini, ki se je končala z izidom 14:14, so v drugi krkaši prevzeli pobudo in do konca tekme prednost le povečevali. Serijo zaporednih točk sta z zadetima metoma za tri točke odprla razpoloženi Domen Bratož in Saša Zagorac, sledili so jima tudi drugi, ob polčasu je Krka vodila že za 18 točk.

Tudi v nadaljevanju Novomeščani niso popuščali, tako da so imeli v 27. minuti že 33 točk prednosti, tolikšna je bila prednost tudi ob koncu tretje četrtine. Trener Simon Petrov je dal priložnost tudi igralcem, ki sicer igrajo manj. Tako so točke pri Krki dosegli prav vsi košarkarji.

Petrov je, kot so zapisali na spletni strani novomeškega kluba, po tekmi povedal: »Odigrali smo tako, kot smo se dogovorili, zavzeto in čvrsto. Prikazali smo dobro igro in ta tekma je dobra popotnica za polfinale.«

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 400, sodniki: Mlakar (Škofja Loka), Pohleven (Maribor), Milanović (Kranj).

* Krka: Jančar Jarc 2 (2:2), Marinelli 7 (2:2), Škedelj 6 (4:4), Bratož 11, Stipaničev 2, Cinac 9 (3:4), Dimec 10 (2:2), Đapa 4, Jošilo 7, Zagorac 8, Kovačevič 6, Fifolt 14 (4:5).

* Šentjur: Rizman 5, Allen 8 (2:2), Pešič 17 (5:8), Jurček 4, Bolčina 11 (5:6), Jordan Rojko 6 (2:4).

* Prosti meti: Krka 17:19, Šentjur 14:20.

* Met za tri točke: Krka 7:22 (Kovačevič 2, Zagorac 2, Marinelli, Jošilo, Bratož), Šentjur 1:15 (Rizman).

* Osebne napake: Krka 20, Šentjur 25.

* Pet osebnih napak: Bolčina (35.).

M. Ž.