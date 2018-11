Tomosovi starodobni lepotci - ponekod zametani rjavijo

5.11.2018 | 08:00

Člani kluba vabijo k sodelovanju vse, ki jih zanimajo starodobniki.

Brežice - Po naših domovih se bog ve kje zametana še skrivajo starodobna vozila, tisti dragulji, ki jih nehote občuduješ, čeprav so morda že zarjaveli in jim manjka cel kup nujno potrebnih delov. A ko takega lepotca dobi v roke mojster, se spremeni v mojstrovino, ki nosi s seboj pridih preteklosti.

Kar lepo število takih občudovanja vrednih stvarc hranijo doma člani Oldtimer kluba Dvotaktol, ki že od leta 2014 združuje ponosne imetnike dvotaktnih in štiritaktnih starodobnih motornih vozil, tako enoslednih kot tudi dvoslednih. Če pogledamo zbirko starodobnih motornih vozil pri članih kluba, ki jo lahko najdemo na spletni strani https://dvotaktol.com/, opazimo, da med njimi kraljujejo vozila koprskega podjetja Tomos, ki je blagovno znamko začelo ustvarjati leta 1954.

Tomos - vozili so jih dedki, zakaj jih ne bi obnovili vnuki?

Trenutno je v klub včlanjenih več kot 20 ljubiteljev starodobnikov, a novi prihajajo ves čas, pri čemer jih najlažje v svojo družbo pritegnejo na sejmih in večjih dogodkih, kakršen je bil nedavni POK v Brežicah. Ob našem pogovoru, komaj dve uri po odprtju sejma, so že dobili dva nova člana.

»Na takih sejmih dosežemo naše občinstvo, ljudi, ki imajo doma še starodobnike. Ko vidijo, da jih drugi vzdržujejo in da ponujamo pomoč in nasvete pri obnovi, zberejo pogum in se včlanijo,« je ob tem, ko smo si ogledovali obnovljene lepotce pred sejemsko dvorano, razlagal Uroš Dornik, predsednik kluba, doma z Bizeljskega, tudi sam seveda ljubitelj starodobnikov.

Razstavljeni lepotci vedno zbudijo pozornost.

Klub združuje ljubitelje iz Posavja, kjer je ta dejavnost nekoliko zamrla, privržence pa ima tudi zunaj regije in Slovenije, še posebej v državah nekdanje Jugoslavije.

Članstvo v klubu pomeni druženje, skupne poletne vožnje, udeležbe na srečanjih in prireditvah, v zimskih mesecih pa vzdrževanje in obnovo vozil. Na ta način člani ohranjajo tehnično kulturno dediščino in spodbujajo k temu tudi druge. Velik del aktivnosti kluba namreč predstavlja svetovanje članom in tudi drugim o obnovi vozil, urejanju dokumentacije, pridobitvi izkaznice za starodobnika in podobno. Pri tem si lahko člani in drugi pomagajo s katalogom rezervnih delov in navodili za vzdrževanje, ki so ravno tako objavljeni na spletni strani kluba.

Klub je od letošnje pomladi tudi član krovne zveze društev ljubiteljev starodobnih vozil Slovenije, Zveze SVS.

»Mislim, da smo zapolnili vrzel v Posavju na tem področju. Prepričan sem, da je takih vozil po domovih še dosti, a sploh ne vemo zanje, lastniki pa tudi ne vedo, da mi obstajamo. Poskusili bomo doseči več zanimanja za to dejavnost, ljudem povedati, da gre za stvari, ki gredo iz roda v rod – kar so dedje vozili, lahko vnuki zdaj obnovijo,« poudari Dornik.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik