Danes brez elektrike

5.11.2018 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA ŽAGO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8.15 in 11.15 uro na območju TP Brezovica Mokronog;

- med 8.15 in 11.15 uro pa na območju TP Lontovž.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Zapora ceste

GP Novo mesto d.d. obvešča, da bo 5.11.2018 izvedena popolna zapora lokalne ceste LC 024101 Velike Malence – Mrzlava vas od hištne številke 36 proti mostu – smer Mrzlava vas v dolžini 500 metrov. Zapora bo izvedena med 5.11.2018 do 14.11.2018, od 7. do 17. ure, 6 dni v terminu zaradi rekonstrukcije ceste.

M. K.