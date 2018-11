Posodobili javne poti, novi prostori aktiva žena

5.11.2018 | 10:25

Po odprtju poti so se napotili k novim prostorom aktiva žena Studenec. (Foto: M. L.)

Marija Metelko je prinesla slavnostno potico, na kateri je prerezala trak Simona Hribšek.

V tej stavbi na Studencu, kjer so prostori aktiva žena, ima sedež več društev.

Studenec - Krajevna skupnost Studenec je v sodelovanju z občino Sevnica, društvi in krajani uspešno zaključila več naložb. Na Studencu so tako ob koncu tedna v okviru sevniškega občinskega praznika slovesno predali namenu posodobljene javne poti v središču vasi in nove prostore aktiva žena Studenec v stavbi nekdanjega krajevnega urada.

Po rezanju traku, ki sta se ga med drugimi udeležila sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik krajevne skupnosti Studenec Janoš Janc, s katerima so tudi odprli poti, so se nato zbrali pred novimi prostori. Zbrane sta nagovorili predsednica aktiva žena Studenec Simona Hribšek in predsednica Društva kmetic Sevnica Majda Jazbec.

Prostore so odprli povsem v duhu tega, čemur so namenjeni. Najstarejša članica aktiva Marija Metelko je namreč prinesla slovensko torto, ovito s trakom in asparagusom. Po uradnem delu prireditve, ki ga je povezovala Nežka Janc, so se vse skupaj zadržali pri spodnjih prostorih stavbe, kjer so članice aktiva praktično predstavile svoje delo v novi kuhinji.

Besedilo in fotografije: M. L.

