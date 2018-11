Pijan na moped; v gasilska avtomobila metali kamenje

5.11.2018 | 11:40

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Policisti PP Sevnica so bili v soboto okoli 21.30 obveščeni o padcu mopedista v kraju Vranje. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 37-letni voznik izgubil oblast nad mopedom in padel. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,07 miligrama alkohola. Moped so mu policisti zasegli, okoliščine nesreče pa še preverjajo.

V soboto nekaj pred 20. uro pa so bili novomeški policisti obveščeni o požaru avtomobila v okolici Novega mesta. Na kraj so bili napoteni gasilci, ki so požar pogasili. Med gašenjem požara so neznanci v gasilsko vozilo metali kamenje in ga poškodovali. Policisti so med preiskavo ugotovili, da je 19-letni moški zažgal neregistriran avtomobil Volkswagen passat, ki je odjavljen iz prometa. Zoper kršitelja bodo podali predlog drugemu prekrškovnemu organu. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

V zvezi s tem dogodkom je direktor-poveljnik GRC Novo mesto Gregor Blažič pojasnil, da se je to zgodilo v romskem naselju Brezje, poškodovali so dve gasilski vozili, poleg tega je kamen v hrbet zadel tudi enega gasilca. "To se nam ni zgodilo prvič. Sicer pa se nam na račun tovrstnih škod na vozilih povečuje zavarovalna premija, saj prijava škode vpliva na ceno zavarovanj," je dodal.

Hotel jim je pobegniti

Črnomaljski policisti so v petek popoldne med kontrolo prometa v Semiču ustavljali voznika osebnega avtomobila Fiat punto. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Kasneje so izsledili 26-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je nezavarovan in neregistriran avtomobil. Fiata so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Izdali mu bodo plačilni nalog tudi zaradi kršitve javnega reda in miru, saj je med postopkom proti policistom metal kamenje.

Izginilo orodje

Oškodovanec je policiste obvestil, da je med 22. oktobrom in 3. novembrom neznanec v Šmarjeških Toplicah vlomil v lesen pomožen objekt in ukradel električno ročno orodje. Škode je za okoli 3.000 evrov.

Odpeljal rezilko za asfalt, agregat in še kombi

V noči na nedeljo je v Novem mestu neznanec vlomil v ograjen skladiščni prostor podjetja. Odpeljal je rezilko za asfalt in agregat. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec odpeljal tudi kombinirano vozilo Renault master, v katerem so bili kontaktni ključi. Kombinirano vozilo so še isto noč našli v gozdu v okolici Novega mesta. Okoliščine kaznivih dejanj tatvine in odvzema motornega vozila policisti še preiskujejo.

Ob denar in cigarete

V Semiču je v noči na nedeljo nekdo vlomil v gostinski lokal. Vzel je menjalni denar in tobačne izdelke ter lastnika oškodoval za 450 evrov.

Škode za 5.700 evrov

V soboto med 18. in 20. uro je v Novem mestu neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in poslovne prostore v hiši. Odnesel je denar, dokumente in zlat nakit ter lastnike oškodoval za okoli 5.700 evrov.

Z bencinskega servisa ukradel avtomobil

V noči na soboto je na območju bencinskega servisa v Žabji vasi v Novem mestu nekdo izkoristil krajšo odsotnost lastnika, ki je v vozilu pustil kontaktne ključe, in izmaknil osebni avtomobil Hyundai getz svetlo rjave barve, registrskih oznak NM 24-70 P.

Grozil prodajalki in policistom, žalil osebje v zdravstvenem domu

Črnomaljske policiste so v petek okoli 18. ure poklicali na pomoč iz prodajalne v Črnomlju, kjer naj bi moški razbijal po objektu, grozil zaposleni in jo žalil. Policisti so 35-letnega moškega izsledili in ugotovili, da je pred tem žalil tudi osebje v zdravstveni ustanovi. Zoper osumljenca so odredili pridržanje, takrat pa se je začel upirati in policistom grozil, da jih bo ubil. Uporabili so prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zoper osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj, bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, grožnje in napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

En avtomobil je bil ukraden

Na mejni prehod Obrežje je v soboto na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov iz Srbije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled natovorjenih avtomobilov. Pri preverjanju v schengenenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil osebni avtomobil Fiat punto ukraden v Italiji. Vozilo so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Dva migranta predali Hrvatom

Policisti so od petka do danes pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju krajev Stara vas in Kanižarica izsledili ter prijeli državljana Irana in državljana Pakistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujca so po zaključenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A.