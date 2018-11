Sonja Klemenc Križan: »Poštenost do vseh«

5.11.2018 | 12:35

Sonja Klemenc Križan (Foto: M. B. J.)

Semič - »Zate – energija – vizija« je slogan, s katerim Sonja Klemenc Križan kandidira za županjo semiške občine. Njena vizija temelji na enakomernem in sistematičnem razvoju vse občine. V volilnem programu namenja največjo pozornost mladim, gospodarstvu in turizmu v povezavi s kmetijstvom in športom.

»Mladim je potrebno zagotoviti kvalitetno bivanje, cilj občine pa mora biti, da postane mladim prijazna, še zlasti pri zaposlovanju, stanovanjski politiki ter pri sodelovanju v skupnih občinskih projektih. Seveda pri tem ne pozabljam na modrost in izkušenost starejših, ki naj bi svoje znanje in izkušnje razvijali v domačem okolju,« pravi Klemenc Križanova, ki je kandidatka SDS s podporo NSi.

Razvoj turizma vidi v spodbujanju butičnih produktov in butičnega turizma ter v pohodništvu, kolesarjenju, smučanju, turističnih kmetijah, v kulturnem in mladinskem turizmu. Prepričana je, da bi moralo spodbujanje gospodarskega razvoja občine postati javni interes, kar pomeni, da bi občina imela večjo moč pri privabljanju gospodarstvenikov. »Poskrbeti moramo, da bomo čim bolj povezali kmetijstvo in turizem in razširili verigo samooskrbe. Občina Semič je lepa in zasluži si, da se v njej dobro počutimo. Društva, ki so nekoč povezovala ljudi, je potrebno obuditi. Prepričana sem, da je z dobro ekipo in veliko pozitivne energije mogoče biti kos še tako nemogočim razmeram. Predvsem pa moramo biti pošteni do vseh občanov,« je zatrdila.

M. Bezek Jakše