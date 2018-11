Franci Plut: Občina smo vsi!

5.11.2018 | 15:30

Franci Plut kandidira za župana občine Straža in z listo kandidatov za občinski svet, poimenovano Civilna iniciativa Stopimo skupaj. (Foto: M. M.)

Franci Plut se bo na skorajšnjih volitvah tretjič potegoval za župana občine Straža.Tokrat je s somišljeniki oblikoval listo Civilna iniciativa Stopimo skupaj. »Posebnost te liste je, da to ni 'gotov jedilnik', kot ga oblikujejo druge stranke ali liste, ampak so kandidate za občinski svet imenovali krajani sami,« je povedal na današnji novinarski konferenci. Po vseh naseljih občine so namreč sklicali sestanke in se pogovarjali o programu, na vsakem pa so ljudje po njegovih besedah imenovali svojega predstavnika, s tem da jih Plut odkrito poziva, naj mu namenijo tudi svoj preferenčni glas.

Kot županski kandidat je izpostavil pomen civilne družbe, ki da mora dobiti več veljave, zato s svojo listo – kot pravi- ljudi tudi izobražujejo o delovanju občine in njihov slogan se glasi 'Občina smo vsi!'. Plut je poudaril, da oblast pred volitvami asfaltira kakšen pločnik, saj računa na kratek spomin volivcev, ki vedo, da v minulem mandatu marsikaj ni bilo, kot bi moralo biti. Izpostavil je nedostopnost občinske uprave in pomanjkljivo informiranje o aktualnih projektih, ki da je omejeno na zaprt krog znotraj koalicije.

Zavzemal se bo za obvezne zbore občanov, kjer bo občinska uprava odgovarjala na vprašanja, tudi izvoljeni občinski svetniki bi morali po njegovem o sprejetih sklepih tekoče obveščati svoje sokrajane, občinsko upravo pa bi preselil iz podnajemništva v javne prostore. Izpostavil je še prostorsko stisko vrtca, starejšim bi zagotovil dolgoročno oskrbo, povečal nadzor nad ekološkimi žarišči itd.

M. Martinović