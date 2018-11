Muhič se poteguje za tretji mandat

5.11.2018 | 17:00

Muhič s podporniki na današnji novinarski konferenci (Foto: R. N.)

Jože Muhič (Foto: R. N.)

Podturn - Na letošnjih lokalnih volitvah se bo za svoj tretji mandat na čelu občine Dolenjske Toplice potegoval Jože Muhič, ki kandidira kot neodvisni kandidat s podporo SD in Liste za enakomeren razvoj občine, sicer pa je nosilec liste SD.

Da bi občino vodil tudi naslednja štiri leta, se je odločil, ker želi nadaljevati z delom iz preteklih let. »Ponosen sem na to, kar smo s pomočjo sodelavcev v občinski upravi in tudi svetniki v zadnjih osmih letih zgradili. Mislim, da smo naredili več, kot so bile naše finančne zmožnosti. Vsak evro smo zelo dobro obrnili,« je na današnji novinarski konferenci v Podturnu dejal Muhič.

Če bo ponovno izvoljen za župana, se bo, tako kot doslej, predano trudil, da bo s svojim znanjem in izkušnjami pripomogel k še bolj prijetnemu in kakovostnemu življenju v občini. V novem mandatu si bo prizadeval za dokončanje projekta Suhokranjski vodovod, ki je v zaključni fazi, med prednostne naloge pa Muhič uvršča tudi gradnjo težko pričakovanega vrtca, za katerega že pripravljajo vso potrebno dokumentacijo, dokončanje čistilne naprave in izgradnjo topliške obvoznice.

Med ostale infrastrukturne naložbe Muhič uvršča tudi gradnjo kanalizacije po občini, razširitev mosta v središču Dolenjskih Toplic, ureditev atletske steze pri osnovni šoli, prizadeval si bo za vzpostavitev medgeneracijskega centra in zagon projekta Sopotnik, s katerim bi starejšim nudili brezplačne prevoze, veliko pozornosti pa bo občina posvečala tudi razvoju gospodarstva in turizma.

R. N.