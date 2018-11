Z žensko energijo do gospodarne in omikane skupnosti

5.11.2018 | 19:30

Vesna Hrovat (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Vesna Hrovat bo na volitvah nastopila kot neodvisna kandidatka za županjo občine Kostanjevica na Krki, je sporočila na današnji novinarski konferenci. Njena predlagateljica je Ana Pajič. Hrovatova bo občinsko upravo organizirala v bolj odzivno in sposobno pridobiti več evropskega in državnega denarja. S participativnim proračunom bodo prebivalci dobili možnost sooblikovanja sestave proračuna. Računi za komunalo bodo za občane za 20 odstotkov nižji. Med obljubljenim so tudi podpora dejavnostim mladih, javno otroško igrišče, subvencioniranje zaposlovanja mladih ter v osnovni šoli izobraževanje za finančno pismenost za osnovnošolce in mladino.

Za starejše bodo ustanovili solidarnostni sklad ter jim omogočili dejavno družbeno vlogo, poleg tega bodo v občini zgradili zanje dom.

Hrovatova napoveduje 10-odstotno znižanje cene vrtca, ki jo plačujejo starši, in podporo društvom. Galerija Božidar Jakac bo postala "prvi gravitacijski center kulturnega dogajanja v evropskem merilu". Hrovatova bo storila vse, da Galerija pridobi status samostojne ustanove.

Kot županja bo zagotovila možnosti za 30 novih delovnih mest. Spodbujala bo nastanek vsaj petih novih blagovnih znamk, ki nadaljujejo lokalno tradicijo in znanje. Občina bo denarno podpirala kmetije, ki ohranjajo tradicionalne dejavnosti. Kjer je zdaj klavnica, bodo po umiku te iz Kostanjevice naredili luksuzne toplice.

M. L.