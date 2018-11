Drevo se je zagozdilo pod most

5.11.2018 | 18:20

Foto: Arhiv DL

V Meniški vasi v občini Dolenjske Toplice se je okoli osme ure zjutraj zagozdilo večje drevo pod most čez reko Krko. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Soteska so na kraju ugotovili, da se ga zaradi premočnega toka vode in razmočenega terena ne da odstraniti.

Ker ne ogroža mostu, bodo za odstranitev drevesa poskrbele redne službe v naslednjih dneh, ko bodo razmere to dopuščale.

M. Ž.