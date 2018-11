Ponedeljek bo Štukljev dan

5.11.2018 | 21:00

Vrhunec Štukljevega leta so predstavili režiser Klemen Dvornik, župan Gregor Macedoni in direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V ponedeljek bo Štukljev dan. Tako nekako bi tudi lahko imenovali dan, ko bo novomeško Štukljevo leto na dan 120-letnice njegovega rojstva doživelo vrhunec. Ta dan bodo v Galeriji Dolenjskega muzeja odprli razstavo Leon 120 let in v še ne povsem dokončanem olimpijskem vadbenem centru v Češči vasi tako kot pred dvajsetimi leti ob njegovem stotem rojstnem dnevu v še ne povsem končani športni dvorani Leona Štuklja v Šmihelu pripravili osrednjo slovesnost z naslovom Iz roda v rod duh išče svojo pot, ki jo bo režiral novomeški režiser Klemen Dvornik.

Leon Štukelj je bil in je ostal Novomeščan, čeprav je večino življenja preživel v Mariboru. Bil je tudi Mariborčan, a svojega rojstnega mesta tako kot ono njega ni nikoli pozabil.

Oba dogodka so predstavili danes na novinarski konferenci na rotovžu, kjer je novomeški župan Gregor Macedoni med drugim predstavil tudi spisek najpomembnejših povabljencev: "Slavnostni govornik bo predsednik Slovenije Borut Pahor, povabili smo predstavnike Mednarodnega olimpijskega komiteja in predstavnike več mednarodnih panožnih zvez, kot so gimnastična, kolesarska, atletska in triatlonska, in seveda predstavnike Olimpijskega komiteja Slovenije in slovenskih panožnih zvez ter nenazadnje tudi vse slovenske dobitnike olimpijskih medalj. Posebno mesto med povabljenci ima nekdanji olimpijski zmagovalec na Štukljevih krogih, Italijan Yuri Chechi, ki je Štuklju na čast nastopil tudi na slovesnosti ob njegovem stotem rojstnem dnevu in ga je Leon Štukelj izjemno cenil."

Direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik je povedala, da v muzeju razstavo pripravljajo že celo leto in da se z njo ukvarja kar šest avtorjev, poleg petih sodelavcev Dolenjskega muzeja tudi dr. Ivan Čuk s Fakultete za šport. Do sedaj so imeli v Dolenjskem muzeju že tri razstave, posvečene Leonu Štuklju, zadnja večja je bila ob njegovem stotem rojstnem dnevu, nekoliko manjša pa ob 110-letnici rojstva. "Pri zasnovi tokratne razstave smo želeli preseči njegovo športno plat, hoteli smo ga prikazati predvsem kot sokola in telovadca, za kar se je sam razglašal vse življenje, v dogovoru z njegovo družino pa nam je uspelo dobiti tudi precej njegovih osebnih predmetov. Skoraj smo jim izpraznili stanovanje," je v šali povedala Jasna Dokl Osolnik.

Jasna Dokl Osolnik

V prvem prostoru galerije bo Leon Štukelj predstavljen kot Novomeščan, v osrednjem prostoru galerije bo predstavljen kot sokol in kot telovadec, v kletnem prostoru galerije, ki bo kot razstavni prostor odprta po daljšem času, pa odpirajo vrata v njegovo stanovanje, v njegovo zasebnost. "Celo življenje je govoril, da je Novomeščan, tudi ko je živel v Mariboru, in prav to dejstvo želimo posebej izpostaviti," je dodala Dokl Osolnikova.

Po koncu športne kariere je Leon Štukelj dolga leta živel v anonimnosti, le v Novem mestu nanj nismo pozabili, že leta 1967, ko ni nihče govoril o njem, smo ga razglasili za častnega občana, bil je častni gost ob 90-letnici sokola v Novem mestu in ob 250-letnici novomeške gimnazije leta 1996, v Novem mestu smo pripravili osrednje slovesnosti ob njegovem 95. in 100. rojstnem dnevu. "Novomeščani smo ves čas obdržali stik z njim, on pa z nami, saj smo med njegovimi zbirkami našli tudi iz časopisov izrezane osmrtnice njegovih vrstnikov iz rojstnega mesta in številnih znanih Novomeščanov," je še povedala Jasna Dokl Osolnik.

Klemen Dvornik

Režiser Klemen Dvornik je osrednjo slovesnost označil za plesno, dramsko, glasbeno akademijo. "Osredotočili smo se na njegov duh in na duh časa, v katerem je živel, na sokolsko misel in na idejo panslovanstva. Oprli smo se na izročilo očeta sokolskega gibanja Miroslava Tyrša in na Štukljevo knjigo Mojih sedem svetovnih tekmovanj," je povedal. Nastopili bodo dramski igralci Sara Gorše, Branko Jordan in Jernej Gašperin, zbor Pomlad, sopranistka Kristina Kastelic in akrobatska skupina pod vodstvom Mihe Krušiča.

Slovesnost bo neposredno prenašala TV Slovenija na svojem prvem programu. Brezplačne vstopnice so na voljo v Dolenjskem muzeju, Kulturnem centru Janeza Trdine in v Ticu. Odprtje razstave v Dolenjskem muzeju bo ob 16. uri, slovesnost v Češči vasi pa se bo začela ob 20. uri, vendar zaradi televizijskega prenosa vstop v dvorano po 19.30 ne bo več možen.

I. Vidmar