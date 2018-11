Brežice dobile center za krepitev zdravja

6.11.2018 | 08:00

Ekipa centra za krepitev zdravja z direktorjem ZD Brežice Draženom Levojevićem (Foto: Občina Brežice)

Center za krepitev zdravja ZD Brežice

Brežice - V Brežicah je področje preventive in zdravstva obogatil Center za krepitev zdravja, ki deluje v obnovljenih prostorih stavbe na nogometnem stadionu. S prerezom traku sta vrata novega centra simbolično odprla brežiški župan Ivan Molan in direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević, so sporočili iz občine Brežice.

Po besedah Levojevića je namen centra nadgradnja in razvoj preventivnih programov v lokalni skupnosti, s tem da uporabnikom zagotovi več vrst aktivnosti na terenu in se jim tako še bolj približa. Pri tem je izpostavil nadgrajene dejavnosti patronažnih medicinskih sester pri delu z nosečnicami, novorojenci in otročnicami, nadgrajene aktivnosti za obravnavo debelosti pri otrocih, posvetovalnice patronažnega varstva v lokalnih skupnostih, posebne ukrepe za dostop motorično in senzorično oviranih do prostorov centra ter posebne ukrepe za dostop ranljivih ciljnih skupin občanov do preventivnih dejavnosti, ki se nanašajo tudi na uporabnike s kroničnimi boleznimi, kot je denimo sladkorna bolezen, so navedli v sporočilu za javnost.

Župan Molan je dejal, da je center v občini potreben in pomemben za občane, saj je občina po starostni strukturi prebivalstva in tveganju za bolezni nad slovenskim povprečjem, kar prinaša občini tudi nižji indeks razvitosti v primerjavi z drugimi. Bil je zadovoljen, da so pridobili evropski in državni denar, ki je pripomogel k ustanovitvi centra in novim zaposlitvam na področju zdravja in preventive. Želi pa si, da bi se čim več občanov udeleževalo dejavnosti, ki bodo na voljo v sklopu centra za krepitev zdravja, saj bodo tako najbolj pripomogli k svojemu zdravju in dobremu počutju.

Center za krepitev zdravja izvaja individualna svetovanja in preventivne zdravstveno vzgojne delavnice ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju. Pri tem pa se povezuje z društvi, delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami oz. vsemi, ki lahko prispevajo k izboljšanju zdravja, so zapisali.

Ekipa centra želi k aktivnostim pritegniti socialno šibke in druge ranljive skupine uporabnikov, sicer pa so delavnice, ki jih izvajajo v Centru za krepitev zdravja, namenjene vsem občankam in občanom, ki želijo izvedeti več informacij o zdravem načinu življenja in dejavnikih, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ali poslabšajo že obstoječe bolezni. Delavnice izvaja strokovno usposobljen interdisciplinarni tim, v katerega so vključene diplomirane medicinske sestre, kineziologinja, psiholog in dietetik.

Zdravstveni dom Brežice je bil eden od 25 v Sloveniji, ki so bili izbrani na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti«. Dobil je dobrih 365 tisoč evrov, ki jih je namenil za zaposlitve v centru in za potrebno opremo za izvajanje dejavnosti. Občina Brežice pa se je prijavila na del razpisa za sofinanciranje naložbe v prostore in opremo. Vrednost del in opreme znaša okoli 90.000 evrov, večino, 73 tisočakov, je prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek pa občina.

Program odprtja je povezovala Janja Rostohar, kulturni program pa so pripravile članice Društva Mažoretk iz Dobove in mlada pevka Eva Julija Borovšak, so še zapisali na brežiški občini.

M. Ž.

Galerija