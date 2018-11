Spremembe in korak naprej

6.11.2018 | 09:10

Andrej Božič (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Andrej Božič gre na letošnje volitve kot neodvisni kandidat za župana občine Kostanjevica na Krki. »Bil sem zagovornik in snovalec te občine. Razočaran sem nad tem, kar se je v njej dogajalo v zadnjih dvanajstih letih,« pravi o razlogih za kandidaturo.

Občina mora po njegovih besedah postati spet enakovreden partner in spodbujevalec dobrih energij v kulturi, gospodarstvu in sociali ter mesto medgeneracijskega sožitja in velikih priložnosti, odlikovati jo morata tudi turizem in šport. Kostanjevica na Krki naj znova daje priložnost mladim in vsem drugim, ki jo zdaj zapuščajo in iščejo priložnosti zase drugje.

Če bo izvoljen, bo Božič dal občanom v lokalni samoupravi občutno večjo vlogo, tudi pri načrtovanju delitve proračunskega denarja. Uprl se bo ukinjanju pošte. Prekopo vidi kot izjemno primerno območje za obsežen razvoj podjetništva.

V občini bodo v skrbi za starejše zagotovili dnevni center in vsaj izpostavo doma krškega doma starejših.

V turizmu bodo na poti k lastni blagovni znamki bolj vključevali naravno in kulturno dediščino in učinkoviteje povezovali ponudnike. Izvir tople vode bodo izkoristili tudi za bazen pri osnovni šoli, za javno ogrevanje in za uporabo v objektih turističnih ponudnikov. Božič se zavzema za gradnjo sonaravno in zdraviliško zasnovanih term.

»Varovanje proti poplavam, vlaganja v komunalno opremljanje krajev in podobno so samoumevna naloga občin, zato tega niti posebej ne napovedujem,« pravi Božič.

M. L.