Voda iz zgornjega v spodnje stanovanje

6.11.2018 | 07:00

Sinoči ob 20.29 uri je na Kolodvorski cesti v Kočevju tekla voda iz zgornjega v spodnje stanovanje. Gasilci PGD Kočevje so vstopili v stanovanje in zaprli ventil za vodo.

Ob 20.14 uri so v ulici Šmihel v Novem mestu, gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu, pomagali dvigniti in prenesti starejšo invalidno osebo na posteljo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADENJE-VINJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT.

Nnadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Pošta.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Potok med 8. in 16. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Selce Volovnik izvod Selce med 8.30 in 12. uro.

M. K.