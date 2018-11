Andrej Kastelic: Za enakomeren razvoj vse občine

6.11.2018 | 12:50

Andrej Kastelic

Mirna Peč - Andrej Kastelic, ki so mu volivci vodenje občine Mirna Peč prvič zaupali na nadomestnih volitvah leta 2012, se v boj za županski stolček podaja kot neodvisen kandidat. »Ob koncu drugega mandata lahko rečem, da je bilo to zelo aktivno. Skupaj z občinsko upravo, s svetniki in z delovnimi telesi pa tudi s konstruktivnim sodelovanjem občanov je bilo zaključenih kar nekaj projektov, predvsem na področju predšolske in šolske vzgoje ter športa, kulture in komunalne infrastrukture,« je povzel.

Vse do zadnjega sicer ni imel namena kandidirati, a se je na prigovarjanje precejšnega števila občanov, ki si tudi v bodoče želijo dokaj mirno politično okolje, in tudi dejstva, da imajo začete pomembne projekte, odločil za ponovno kandidaturo. »Z znanjem, izkušnjami ter korektnim sodelovanjem občinske uprave in sveta bom skušal usmerjati razvoj občine po postopnih korakih, na enakomernih in trdnih osnovah,« je poudaril Kastelic.

Med glavne projekte je uvrstil zaključevanje Suhokranjskega vodovoda, posodobitev infrastrukture na cestnem področju, izgradnjo kanalizacijskega sistema, umeščanje investitorjev v industrijsko in gospodarsko cono, omogočanje pogojev za začetek novogradenj v stanovanjskih conah, glede na interes občanov pa bodo pristopili tudi k urejanju posameznih naselij.

»Kot župan bom prisluhnil tudi ostalim potrebam, ki so pomembne za malega človeka, trudil se bom za čimbolj enakomeren razvoj celotne občine. Če bom izvoljen, želim namreč biti župan vseh občanov,« je še izpostavil.

