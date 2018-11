Uspešno se borijo s plazovi

6.11.2018 | 10:10

Trak so v Trnovcu prerezali (z leve) domačin Ivan Jazbec, predsednik Jože Baumkirher, Staša Čepin in župan Srečko Ocvirk. (Foto: M. L.)

Ob odprtju cestnega odseka je v imenu krajevne skupnosti govoril njen predsednik Jože Baumkirher. (Foto: M. L.)

Krajani so pospremili slovesno rezanje traku na novi cesti. (Foto: M. L.)

Trnovec - V krajevni skupnosti Zabukovje je občina Sevnica končala dela na plazišču na lokalni cesti Podvrh-Trnovec, ob zaključku te naložbe pa so pred dnevi slovesno odprli prenovljen odsek lokalne ceste skozi Trnovec.

»Ureditev tega tristometrskega cestnega odseka je za nas izredno pomembna pridobitev. Doslej se že več let po tem delu ceste nismo mogli peljati varno, ker je bilo vozišče poškodovano zaradi plazovitega terena,« pravi predsednik krajevne skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher.

Kot poudarja sevniški župan Srečko Ocvirk je območje Trnovca in Podvrha izredno plazovito. Da bi ustavili ali vsaj upočasnili premikanje tal, so pri tokratnem urejanju plazu v Trnovcu naredili globinske odtoke vode in utrdili pobočje, v kar je občina vložila preko 300.000 evrov. Poleg tega, da so prenovili cesto, so uredili tudi širši prostor s kmetijskimi zemljišči.

Plaz v Trnovcu je bil eden večjih na tem območju. Skupaj s tem je sevniška občina v zadnjih letih odpravila na tem območju posledice štirih plazov in v to vložila skoraj milijon evrov, pravi župan, ki poudarja, da je tega denarja več, kot je stala telovadnica v Šentjanžu.

Prenovljeni cestni odsek v Trnovcu so odprli s priložnostno slovesnostjo, na kateri sta kar številne zbrane nagovorila predsednik krajevne skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher in sevniški župan Srečko Ocvirk.

M. L.

