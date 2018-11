Nova cesta in infrastruktura

6.11.2018 | 11:20

Foto: Občina Žužemberk

Hinje - V Hinjah so v soboto odprli novo cesto Lazina–Hinje ter dostopno cesto, vodovod in drugo infrastrukturo v tukajšnji obrtni coni.

Gradnja 230 metrov dolge ceste Lazina–Hinje je bila vredna približno 90 tisoč evrov, potekala pa je v dveh fazah. Prvo so izvajali maja in junija 2017, drugo pa od letošnjega maja do konca oktobra. V okviru urejanja obrtne cone so zgradili 220 metrov ceste in potrebne infrastrukturne vode, celoten projekt pa je stal dobrih 256 tisoč evrov.

Projekta sta bila financirana iz občinskega in državnega proračuna, so sporočili z občine Žužemberk.

B. B.