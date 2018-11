Čez pot napeljal žico in si prislužil pogojno obsodbo

Jože Butala

Novo mesto, Semič - Čeprav marsikaterega lastnika zemljišč moti, da kdo vozi po njihovih parcelah, pa vendarle s svojim posredovanjem ne sme ogrožati življenj. O tem govori primer iz Bele krajine, ko jo je Jože Butala iz Brstovca pri Semiču odnesel s pogojno obsodbo.

V času, ko so lovci na njegovem travniku postavili prežo, so se vozili po njegovem zemljišču in tako je nastala pot, ki so jo začeli uporabljati še drugi. Z lovci se je lani dogovoril, da so prežo umaknili, a ljudje so se že navadili uporabljati lepo uvoženo cesto. Očitno mu je prekipelo, saj so se vendarle vozili po njegovi parceli, za katero plačuje davke, zvozili so mu travo. Tako je prišel na idejo, da bo uporabnike ustavil z jeklenico. Dolga je bila dobrih pet metrov in pol, privezal pa jo je med dve drevesi na višini 1,2 metra.

To pot so uporabljali kolesarji, vozniki koles z motorji, pa tudi pešci so zašli nanjo. Ker ga je nekdo prijavil, se je znašel v kazenskem postopku zaradi povzročitve splošne nevarnosti.

Državna tožilka Vesna Fink je na predobravnavnem naroku v primeru priznanja krivde predlagala pogojno obsodbo šest mesecev zapora v preizkusni dobi dveh let, saj Butala še nikoli ni bil obsojen in je ocenila, da bo tovrstni opomin ustrezna kazen.

»Sprejel bom kazen. Vendar nikomur nisem nastavil te žice. Sredi njive je bil lovski štant, ki so ga lovci potem odstranili. Imam kmetijo in letos je bilo pri meni že pet inšpekcij. Tam se nihče ni vozil,« je rekel sodnici Mojci Hode in zatrdil, da je na jeklenico namestil pet kosov modre cevi, da bi mimovozeči lahko videli oviro. En tak kos je prinesel pokazat tudi na sodišče.

»Na tak način se to ne dela. Tam bi se lahko jaz peljala s kolesom. Veste, kakšne bi lahko bile posledice?« ga je podučila sodnica, ki je izrekla natančno takšno kazen, kot jo je predlagala tožilka.

