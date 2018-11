Skupni imenovalec je Malta

6.11.2018 | 14:30

Novo mesto - Kaj imata skupnega Ekonomska šola Novo mesto in Suvereni malteški viteški red? Skupna je Malta. Dijaki 3. b in 3. d bodo na Malti opravljali delovno prakso, zato smo želeli spoznati Suvereni malteški viteški red. V goste smo povabili predstavnika Suverenega malteškega viteškega reda Slovenije, Romana Vučajnka in Francija Bukovnika.

Predstavila sta nastanek malteškega viteškega reda in njihovo poslanstvo. Skozi zgodbo malteških vitezov smo spoznali majhen delček bogate zgodovine otoka. Globok vtis pri dijakih je pustilo nesebično razdajanje za uboge in pomoči potrebne, ki ga že stoletja opravljajo člani viteškega reda.

To je bila tudi spodbuda za nas, da razmislimo, kako lahko pomagamo ljudem v stiski.

Dijaki EŠ Novo mesto