Na šoli rastem(o) s knjigo

6.11.2018 | 14:45

Senovo - 8. septembra, ko praznujemo dan pismenosti, se uradno začne projekt Rastem s knjigo. Ta projekt pripravlja Javna agencija za knjigo v sodelovanju z ministrstvom za kulturo, ministrstvom za šolstvo, Mestno knjižnico Ljubljana – Pionirska in splošnimi knjižnicami. Naša šolska knjižnica se zato poveže z Valvasorjevo knjižnico Krško, ki smo jo obiskali 22. oktobra.

V Krško smo se odpeljali z avtobusom in najprej obiskali mladinski oddelek splošne knjižnice. Ta je nekoliko odmaknjen od centralne knjižnice. Sprejela nas je knjižničarka Renata Vidic. Popeljala nas je po knjižnici in nam predstavila postavitev knjig, tako da bi se ob samostojnem obisku lahko znašli po njenih zbirkah.

Nato smo se odpravili v centralno knjižnico, kjer so nas pričakale prijazne knjižničarke. Predstavile so nam domoznansko zbirko, Cobiss in nas popeljale po njihovih »posebnih« zbirkah: to je Speedway zbirka in kapucinska knjižnica. Mene je navdušila zlasti kapucinska knjižnica, kjer so zelo stare knjige, ki so urejene po vsebini in velikosti. Označene so s črkami in številkami. Včasih so bile zelo pomembne zaradi vsebine, danes pa so zelo dragocene, ker so res zelo stare. Hranijo tudi originalno Dalmatinovo Biblijo.

Fantje smo bili seveda bolj navdušeni nad Speedway zbirko. Le zakaj? Tu najdemo vse, kar je povezano z motorji in dirkami: popolna oprema, čisto pravi motor, oblačila, obutev, pokali, fotografije, članki … Kar zasvetile so se nam oči in kar ostali bi v tej sobi.

Ogled smo končali v »dnevni sobi«, kjer nam je knjižničarka predstavila knjigo Avtobus ob treh pisateljice Nataše Konc Lorenzutti, ki jo v letošnjem šolskem letu prejmejo v dar vsi sedmošolci v Sloveniji in širše. Knjiga govori o brezskrbnih počitnicah, prijateljstvu in težavah, ki jih prinaša življenje.

Po končanem ogledu smo se vrnili v šolo. Meni bo obisk ostal v lepem spominu, saj so mi bile zanimive vse zbirke. A najbolj mi je bilo všeč, da smo dobili v dar knjigo. Sem jo komaj čakal in prebral »na mah«, saj me je pritegnila že, ko smo z učiteljico slovenščine prebirali odlomke. Jo priporočam tudi drugim – sovrstnikom in starejšim.

Gregor Šoštar Pribožič, 7. a razred,

OŠ XIV. divizije Senovo

Mentorica: Simona Šoštar

