Najprej reševali bobra, nato pa oživljali človeka

6.11.2018 | 18:25

Malo pred 11. uro sta na cesti Črnomelj-Ručetna vas v kraju Lokve trčili osebni vozili. V nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj oskrbeli na kraju in jo nato odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe in policistom pri usmerjanju prometa ter oljne madeže posuli z vpojnim sredstvom.

Ob 16.36 so v Podgozdu, občina Žužemberk, pri elektrarni na reki Krki posredovali gasilci PGD Dvor, ki so iz reke rešili ujetega bobra.

Dobre pol ure pozneje so gasilci z Dvora v Podgozdu posredovali še enkrat, tokrat v vlogi prvih posredovalcev pri oživljanju osebe, ki je doživela srčni zastoj.

B. B.