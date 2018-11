Imajo novega enologa, prvič pa tudi destilat in sok

6.11.2018 | 18:55

Enolog Kleti Krško Jure Grubar in direktor KZ Krško Janez Živič

Novi izdelki KZ Krško

Krško - V največji dolenjski vinski kleti, ki deluje v sklopu Kmečke zadruge Krško, so letošnjo trgatev uspešno spravili pod streho in danes tudi premierno predstavili prvo polnitev cvička letnika 2018. Ta je prvič nastal pod strokovnim vodstvom novega glavnega enologa Šentjernejčana Jureta Grubarja, ki je na tem mestu nasledil Rudija Kosa, ki se je upokojil malo pred trgatvijo.

Zaradi obilne letine in pričakovanih viškov so se v zadrugi odločili, da bodo letos na trg poskusno poslali tudi približno 500 litrov naravnega pasteriziranega soka žametne črnine, prvič se bodo lotili tudi izdelave destilata, ki ga bodo pripravili iz 50.000 litrov posebej v ta namen pridelanega mladega vina iz te sorte.

»Destilat bodo za nas konec novembra izdelali v Fructalu, nato pa bo v 225-litrskih hrastovih sodih v naši kleti zorel še vsaj tri leta. To bo neke vrste banka v hiši,« je povedal direktor KZ Krško Janez Živič.

Izkušenj z destilatom iz vina žametne črnine v Krškem še nimajo, a prve analize so obetavne, saj ima ta sorta nizko pH-vrednost in precej nizko alkoholno stopnjo, kar pripomore k boljšemu sproščanju aromatičnih spojin.

Novost v njihovi ponudbi, ki je nastala še v času, ko je za strokovno delo v kleti skrbel Rudi Kos, sta tudi penini, ki so ju izdelali po tankovski metodi – princess in red baron. Osnova penine princess je bela zvrst iz laškega rizlinga in kraljevine, ki so jo aromatizirali z marelico, red baron pa je nastal iz žametne črnine in frankinje, v njem pa je 20 g ostanka sladkorja, tako da ni čutiti preveč kislosti, s čimer se skušajo prilagoditi okusu sodobnih potrošnikov, ki ne želijo preveč grobih in zahtevnih penin, je pojasnil Živič.

B. Blaić