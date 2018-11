Zagorelo ob peči in v dimniku

7.11.2018 | 07:00

Včeraj ob 17.38 uri je v Brezovem dolu v občini Ivančna Gorica zagorelo ob peči na drva v kurilnici stanovanjske hiše. Še pred prihodom gasilcev PGD Ambrus je požar pogasil stanovalec in pri tem utrpel lažje opekline. Gasilci so objekt prezračili, preventivno pregledali s termovizijsko kamero in nudili prvo pomoč opečenemu stanovalcu, ki bo nadaljnjo zdravniško oskrbo poiskal sam v zdravstvenem domu.

Ob 12.38 so v Žimaricah v občini Sodražica zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Še pred prihodom gasilcev PGD Žimarice-Globel-Podklanec in Sodražica je ogenj sam ugasnil. Gasilci so s termovizijsko kamero preventivno pregledali objekt.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Loka - Račica, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del motena oskrba s pitno vodo, in sicer:

- Vodovod Račica v sredo, 07.11.2018, predvidoma med 8. in 12. uro in

- Vodovod Loka v četrtek, 08.11.2018, predvidoma med 8. in 12. uro.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v sredo, 7. 11. 2018, od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADENJE-VINJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

