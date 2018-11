Lobe ima vizijo razvoja

7.11.2018 | 08:00

Leon Lobe

Trebnje - Leon Lobe bo na županskih volitvah v Trebnjem kandidat DROT. Kot je povedal na novinarski konferenci, se je za kandidaturo odločil, ker so ga k temu nagovarjali občani, ki so po njegovih besedah v njem prepoznali kandidata, ki jih je prepričal z dozdajšnjim delom v različnih društvih in organizacijah. Dodal je, da bi s svojimi izkušnjami, energijo, voljo in vizijo zagotovo pripomogel k še boljšemu razvoju občine na vseh področjih.

»Trenutno stanje v Trebnjem ni alarmantno, je pa na nekaterih področjih skrb vzbujajoče. Verjamem, da bi lahko bilo bolje in da lahko pripomorem k še boljšemu življenju občank in občanov,« je pojasnil Lobe, ki je zaposlen kot svetovalec pedagog v zaporih na Dobu.

Če bo izvoljen za župana, med prednostne naloge uvršča reševanje prostorske stiske osnovne šole in vrtca v Trebnjem. Kot je poudaril, je k rešitvi te problematike treba pristopiti čim prej. Prepričan je, da bi mu s sodelavci v občinski upravi v doglednem času uspelo zagotoviti dovolj prostorov za normalno delo šole in vrtca. Prizadeval si bo za nadaljevanje vseh aktivnosti za gradnjo novega kulturnega centra, ki ga Trebnje že dolgo načrtuje. Zaveda se, da so številne lokalne ceste potrebne obnove, ker pa se v Trebnje v zadnjem času seli vse več ljudi, je po njegovem mnenju več pozornosti treba posvečati tudi zagotavljanju novih stanovanj. Zavzemal se bo še za boljšo prometno varnost, in sicer za ureditev kolesarskih stez in pešpoti ter gradnjo pločnikov, saj želijo tako mladim kot starejšim omogočiti varno pot.

R. N.