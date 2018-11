Posvet: Bomo znali izkoristiti razvojne priložnosti?

7.11.2018 | 09:15

Novo mesto - Namen razvojnega posvet z naslovom Ali bomo znali izkoristiti razvojne priložnosti ter se uvrstiti med najbolj perspektivne slovenske regije, ki ga je pripravil Občinski odbor SDS v Novem mestu, je bil usmeriti pogled naprej in predstaviti vizijo razvoja mestne občine vse do leta 2022.

O tem, kako se čuti razvojni preboj v mestu in na podeželju, o razvoju turizma in stanju turistične infrastrukture ter o ravnanju z vodnimi viri so govorili mag. Marjan Hribar, direktor Zavoda Novo mesto, mag. Gregor Klemenčič, direktor Komunale Novo mesto, Bojan Kekec, nosilec liste SDS MO Novo mesto in državni svetnik, ter mag. Gregor Macedoni, neodvisni županski kandidat s podporo SDS.

Kot je sporočila Tina Dolenc, so sogovorniki med drugim iskali rešitve in možnosti za več povezovanja in sodelovanja med ljudmi, generacijami, kraji, organizacijami in društvi, posvet pa zaključili s predstavitvijo 22 točk, ki jih v odboru stranke želijo uresničiti do leta 2022 s ciljem, da pospešijo razvoj in dvignejo kakovost bivanja. Tako nameravajo uvesti tehnološke izboljšave za čist zrak in manj onesnaženja ter izboljšave vodovodnega sistema in nove čistilne naprave, obnoviti vrtce in šole, zgraditi želijo stanovanja za mlade družine in starejše, komunalno opremiti gospodarske cone, s kolesarskimi potmi povezati mesto in podeželje, uvesti paticipatorni občinski proračun, posodobiti in uvesti pametne storitve javnega servisa, s čimer bi delovanje občine še bolj približali občanom, so navedli.

M. Ž.

