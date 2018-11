Pred vrati gradnja vrtca v Šentlovrencu

7.11.2018 | 11:30

Foto: Občina Trebnje

Trebnje - Občina Trebnje je nedavno z izbranima izvajalcema, to je s podjetjema Komunalne gradnje in REM, podpisala pogodbo za izgradnjo novega štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu. Z deli bodo začeli konec tega tedna, naložbo pa naj bi zaključili do poletja naslednje leto.

Investicija je ocenjena na okoli 1,76 milijona evrov. »K temu je potrebno prišteti še sredstva za ureditev notranjih prostorov s kuhinjo. Za investicijo bomo prejeli tudi del sredstev s strani Ekosklada, od katerih pa še nismo prejeli končne odločbe,« so sporočili z občine.

Gradnja bo potekala v treh fazah, najprej bodo zgradili temelje, nato sledi postavitev modularnih enot, na koncu pa bodo poskrbeli še za ureditev okolice.

Po mnenju občine bo novi vrtec veliko prispeval pri reševanju problematike na področju vpisa otrok v vrtce v občini, hkrati pa bo kot nov sodobni in hkrati referenčni objekt podjetja REM omogočal prijetno bivanje in delovanje otrok in vzgojno-izobraževalnega osebja.

Z izgradnjo štiri oddelčnega vrtca bodo poskrbeli tudi za vodno ureditev v kraju Šentlovrenc.

R. N.