Objavili razpis za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti

7.11.2018 | 20:30

Foto: B. B., arhiv DL

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v prihodnjem letu. Na voljo je 300.000 evrov za nove projekte na področju izgradnje in obnove komunale, cestne in ostale infrastrukture ter objektov. Krajevne skupnosti lahko projekte prijavijo do 30. novembra letos oz. do porabe sredstev, razpis in vloga sta na voljo na spletni strani občine.

Kot so dejali na novomeški občini, tako nadaljujejo uspešno sodelovanje s krajevnimi skupnostmi pri uresničevanju nekaterih, morda na videz manjših projektov, ki pa bistveno pripomorejo h kakovosti življenja občanov. V zadnjih treh letih je bilo na ta način izpeljanih že 150 projektov.

M. Ž.