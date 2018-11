Sanjski začetek Stražanov: svetovni prvaki v sprintu!

7.11.2018 | 10:15

Straža - Na reki Alumine v pokrajini Patagonija v Argentini se je s tekmami v sprintu začelo svetovno prvenstvo v raftingu. Brzice Alumineja gostijo več kot 60 ekip iz 21 držav, ekipa straškega Rafting kluba Gimpex pa zastopa Slovenijo v kategoriji do 23 let. Vsekakor gre za najbolj zgoščeno konkurenco ravno v tej kategoriji, saj so na štartu vse najboljše ekipe na svetu razen Rusov, ki so zaradi poškodbe v zadnjem trenutku odpovedali nastop.

Sprint je bil izredno zahteven, tako zaradi dolžine kot zaradi zahtevne vode. Od favoritov so prvi nastopili Japonci. Tekmo sem spremljal skupaj s trenerjem naše ekipe, Markom Miheličem. Ko so Japonci zaključili nastop, je kar nejeverno odkimaval z glavo, češ, kako dobro so opravili s progo. Za njimi so nastopili veslači Češke. Ponovljena idealna linija predhodne ekipe, na oko ni bilo mogoče oceniti, kdo je bil hitrejši. Napetost se je stopnjevala, naslednji so bili na progi naši fantje. Včerajšnji trening na tej progi so opravili vrhunsko. Kako bo šlo danes?

Odločen start, vhod v prvo brzico brez težav. Fantje držijo dogovorjeno linijo, kratek del malo bolj mirne vode in zvišanje frekvence veslanja. Fantje se do pike držijo dogovorov po treningu. Sledi vstop v najzahtevnejši del, prva rola, visoka več kot dva metra, ni nobenih težav, čoln drsi in drvi po razpenjeni reki. Še zaključni sprint, fantje so dali vse od sebe. Kaj to pomeni za končno uvrstitev, v tem trenutku še ne vemo. Med vožnjo ob sebi poslušam Markove komentarje. Prav čuti se, kot da je s fanti v čolnu, v enem trenutku jih spodbuja, v naslednjem umirja. Po končani vožnji je zadovoljen, vendar tako kot jaz vznemirjen, ker nimamo informacij o doseženih časih.

Naslednji na startu so naši stari znanci Slovaki. Na oko se zdi, da je njihova vožnja malo manj zanesljiva, nekaj več popravkov smeri, vendar se držijo idealne linije. Tudi Slovaki so v cilju in po časih, izmerjenih na roko, ni mogoče reči, kdo je v prednosti. Napetost se stopnjuje, množica ob progi ustvarja huronski hrup, saj so na startu domači veslači. Odločno so se pognali po progi. To reko poznajo do zadnjega kamna, saj so njej praktično vsak dan. V njihovi vožnji ni opaziti nobene napake, še zadnjih nekaj zavesljajev in v cilju so. Ali je dovolj za prevzem vodstva? Na to moramo počakati še nekaj minut, saj so na startu še aktualni svetovni prvaki iz Brazilije. Tudi oni zelo odločni na startu, držijo visok ritem in idealno linijo. Veslajo sicer v nekoliko drugačnem ritmu, s kratkimi in hitrimi zaveslaji. Ali jim to lahko prinese odločilno prednost? Tudi Brazilci so v cilju in sedaj še nekaj minut do uradnih rezultatov.

Ko se z Markom vračava proti ciljnemu prostoru, se pogovarjava o pravkar videnem. Marko komentira, da so naši fantje oddelali vse tako, kot je bilo dogovorjeno, in doda, da so imeli nekoliko daljši ciljni sprint kot Argentinci.

V cilju se zahvaljujoč dolgoletnemu poznanstvu prebijem do vodje sodnikov. Sprašujem po rezultatih naše kategorije. Čisto mirno mi pove: »Zmagali ste«! V prvem trenutku mu ne verjamem, zahtevam, da mi pokaže rezultate. Res, Stražani so svetovni prvaki v sprintu! Za pičlih osem stotink sekunde so premagali domačine, Argentino in začelo se veliko slavje Stražanov v Argentini. Navijači in ekipa so si padli v objem in premlevali vsako sekundo divje vožnje.

Doživeli smo pravi foto shooting, saj so naše slavje želeli posneti prav vsi prisotni mediji.

Slavje se je nadaljevalo tudi na slovesni razglasitvi, ko smo ponosno zapeli Zdravljico, naši junaki, Jan, Miha, Denis in Žiga pa so stali na najvišji stopnički svetovnega prvenstva. Kot je pred leti po podobnem uspehu povedal Jan, to pomeni, da na celi zemeljski obli ni boljšega od tebe.

Vendar časa za slavje ni veliko, jutri se prvenstvo nadaljuje s tekmami v dvobojevanju, Naši fantje so v prvem krogu prosti, v drugem pa se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Češko in Brazilijo.

Vsi upamo na nadaljevanje uspešne zgodbe.

Rezultati U23 moški:

1. Slovenija

2. Argentina

3. Češka

4. Japonska

5. Brazilija, …

Avtor članka: Andrej Petkovič

Galerija