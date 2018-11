Spomenikom NOB dodajajo informativne table

7.11.2018 | 12:40

Prvo tablo so odkrili pri spomeniku na Lastinah. (Foto: M. L.)

Napis na spomeniku na Lastinah (Foto: M. L.)

Na Silovcu spomenik označuje ustanovitev partizanskega Kozjanskega odreda. (Foto: M. L.)

Sromlje - Združenje borcev za vrednote NOB Brežice opremlja spomenike iz časa NOB z informativnimi tablami in nedavno so odkrili spominski tabli pri spomenikih na Lastinah in Silovcu na območju Sromelj. Združenje borcev za vrednote NOB Brežice vzdržuje 48 spomenikov in spominskih znamenj NOB v občini Brežice, pojasnjuje njegov predsednik Stane Preskar.

Informativne table je zasnoval in zanje prispeval vsebino zgodovinar dr. Tomaž Teropšič, ki je podpredsednik združenja borcev za vrednote NOB Brežice, podpredsednika pa sta še Jože Zagmajster in Alojz Godec. Spomenik na Lastinah zaznamuje poboj civilistov, ki so ga na tem mestu in v okolici zagrešili nemški vojaki nekaj pred koncem druge svetovne vojne. Spomenik na Silovcu stoji v bližini kraja ustanovitve Kozjanskega odreda.

Po besedah predsednika Staneta Preskarja so prvi dve tabli postavili ob soglasju lastnikov zemljišč; soglasji sta tako dala Stane Kocjan in Nada Zore.

Teropšič je ob odkritju prvih dveh tabel izrazil mnenje, da je skrb za spomenike NOB domoljubno dejanje. »To so spomeniki v čast osvoboditvi, svoboda pa je vrednota vseh vrednot,« je rekel. Odnos do spomenikov odraža stopnjo demokracije. Oblasti odstranjujejo spomenike ob svojem prihodu na oblast. To se je dogajalo in dogaja tudi sedaj. Na hrvaškem odstranjujejo spomenike NOB. »V Sloveniji tega ne počnemo, čeprav je nekaj spomenikov uničenih, in tudi v Brežicah za zdaj take prakse ni,« je dejal Teropšič.

M. L.

