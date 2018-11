Kdo pri delu ovira nadzornike?; Od podjetnika do nepokretnega bolnika

7.11.2018 | 17:20

Nadzorni odbor (NO) občine Šentjernej v zadnjem štiriletnem mandatu ne deluje brez težav – zamenjalo se je kar nekaj njegovih članov, ravno tako tudi predsednikov. Kot pravijo zdajšnji nadzorniki, so pri svojem delu ovirani in plana dela za leto 2018 niso mogli uresničiti. Zakaj ne, kdo jih ovira in kaj pravijo tisti, na katere letijo očitki nadzornikov, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Predvolilni čas ne vpliva na sodne postopke in tako je prav v tem času na zatožno klop moral sesti župan Dolenjskih Toplic Jože Muhič. Zaradi žaljive obdolžitve ga zasebno toži novomeška odvetnica dr. Sabina Pavlin. Očita mu, da je o njej pisal stvari, ki so škodile njeni časti.

Možganska kap, ki vsako leto prizadene okoli 4.000 Slovencev, je eden od najpogostejših vzrokov za umrljivost in invalidnost pri nas. Predstavljamo zgodbe treh ljudi, ki se jim je zaradi tega življenje čez noč obrnilo na glavo.

