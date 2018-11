Medalja za življenjsko delo tudi Šobarju in Bošnjakovi

7.11.2018 | 15:20

Brdu pri Kranju - Včeraj je na Brdu pri Kranju potekala slovesnost ob dnevu pravosodja, na kateri so podelili priznanja tistim, ki so se še posebej izkazali s svojim delom na področju pravosodja. Podelili so 12 medalj za življenjsko delo in med prejemniki sta bila tudi Bojan Šobar vodja zunanjega oddelka ljubljanskega okrožnega državnega tožilstva v Kočevju, in Zlatka Bošnjak, računovodja-vodja urada iz Okrožnega državnega tožilstva v Krškem.

Zbrane so na slovesnosti nagovorili ministrica za pravosodje Andreja Katič, vrhovni sodnik svetnik Vladimir Balažic in predsednik vlade Marjan Šarec.

Ministrica je med drugim povedala, da bo ministrstvo v prihodnjem letu sprožilo širšo družbeno razpravo o imenovanju sodnikov ter uvedbi triletnega preizkusnega mandata. Ocenjuje, da bo to pomemben preizkus zrelosti slovenskega političnega prostora, saj se zdi, kot da je že zdavnaj dozorelo prepričanje, da je potrebno imenovanje sodnikov umakniti iz državnega zbora.

Po njenih besedah se bodo nadaljevala prizadevanja za izboljšanje delovnih pogojev pravosodnih policistk in policistov ter strokovnih sodelavcev v zaporih. Pomemben del spopadanj z zaporsko problematiko je tudi podpora probacijski službi, ki je pričela z delovanjem letos aprila.

V prilogi objavljamo vse nagrajence in obrazložitve.

J. A., foto: ministrstvo za pravosodje