V Krki podelili plakete za inovativne predloge in izboljšave

7.11.2018 | 13:20

Na fotografiji z leve: Mirko Novak, najboljši predlagatelj na področju množične inventivne dejavnosti v letu 2017, predlagateljica najboljše izboljšave v letu 2017 Aleša Punčuh Kolar in Valentina Zaletel Mišmaš, ki je prejela priznanje za vodjo najboljše organizacijske enote na področju množične inventivne dejavnosti, skupaj s predsednikom uprave in generalnim direktorjem Jožetom Colaričem. Na fotografiji ni Mihe Vrbinca, ki je skupaj s Punčuh Kolarjevo prav tako predlagatelj najboljše izboljšave. (Foto: Krka)

Novo mesto - V Krki se zavedajo, da je stalni napredek pomembno gibalo razvoja in eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti, so poudarili v novomeški tovarni. Množična inventivna dejavnost je tako pri njih skozi desetletja postala sistem, v okviru katerega lahko vsak zaposleni s svojimi idejami in predlogi prispeva k napredku, razvoju in izboljšavam delovnih procesov, izdelkov in storitev. Včeraj so pripravili tradicionalno srečanje, na katerem so predstavili najboljše predlagatelje in njihove inovativne predloge.

Najboljši predlagatelj na področju množične inventivne dejavnosti v letu 2017 je Mirko Novak iz Inženiringa in tehničnih storitev, predlagatelja najboljše izboljšave Aleša Punčuh Kolar in Miha Vrbinc iz Razvoja in raziskav zdravil, posebno plaketo za najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inventivne dejavnosti pa so prejeli v Proizvodnji zdravil, kjer so podali največ koristnih predlogov in izboljšav.

Od leta 2003 do konca leta 2017 so zaposleni prijavili že 7.240 koristnih predlogov in izboljšav, od tega lani 614. Nagrajeno pa je bilo 550 predlogov, ki jih je podalo 469 sodelavcev.

»Za vsakega predlagatelja je največja nagrada, če se zaradi njegove inovativne ideje stvari spremenijo na bolje. Za Krko pa so pomembni tako koristni predlogi, ki jih je preprosto izvesti, kot izboljšave, katerih izvedba je zahtevnejša, vendar imajo večji učinek. S predlogi v okviru množične inventivne dejavnosti so doslej ustvarili kar nekaj prihrankov,« so v Krki zapisali v sporočilu za javnost.

Zaposleni so s svojimi predlogi usmerjeni predvsem v zmanjšanje stroškov, organizacijo dela, izkoristek delovnega časa in reševanje problematik na tehnično-tehnološkem, proizvodnem, logističnem, kakovostnem in drugih področjih. »Večino predlogov podajo sodelavci iz proizvodnih in tehničnih organizacijskih enot, vedno več pa je tudi predlogov iz neproizvodnih enot, kar je tudi eden izmed ciljev Krkine množične inventivne dejavnosti,« so med drugim pojasnili.

M. Ž.