Prijeli sprovajalce in tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo

7.11.2018 | 14:20

V tem kombiju je bilo kar 38 tujcev (Foto: SKP PU Novo mesto)

Policisti PP Brežice so med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri naselju Gregovce v včerajšnjih jutranjih urah ustavili osebni avtomobil, za njim pa še kombinirano vozilo hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 55-letni državljan Hrvaške v tovornem delu v povsem nehumanih razmerah prevaža 38 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo, 52-letni voznik osebnega avtomobila pa je po prvih ugotovitvah tujcem nudil pomoč pri nezakonitem prehodu državne meje. Državljanoma Hrvaške so kriminalisti odvzeli prostost in ju odpeljali v prostore za pridržanje. Predvidoma danes ju bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja Prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s 23 državljani Turčije in 15 državljani Irana pa še niso zaključeni.

Nekaj pred 10. uro pa so črnomaljski policisti pri Miličih ustavili voznika taksija, državljana Slovenije, ki je v vozilu prevaža tri državljane Irana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 35-letnemu taksistu so odvzeli prostost, po zaključeni preiskavi pa ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Črnomaljski policisti so v bližini kraja Damelj izsledili in prijeli še dva državljana Indije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Kasneje so v Vukovcih prijeli še državljana Sirije, ki je prav tako nezakonito prestopil državno mejo.

Zapeljala na nasprotni pas in povzročila nesrečo

Nekaj pred 11. uro so bili črnomaljski policisti so bili včeraj nekaj pred 11. uro obveščeni o prometni nesreči v Lokvah. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 38-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 60-letni voznik. V nesreči se je lažje poškodovala potnica v vozilu 60-letnega voznika. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Pijanemu 25-letniku brez izpita zasegli avto

Šentjernejski policisti so danes ponoči v Dobruški vasi ustavili voznika neregistriranega osebnega avtomobila Fiat punto. Med postopkom so ugotovili, da 25-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,79 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli, mu izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob menjalni denar

V Dolenjih Jesenicah je v noči na torek nekdo vlomil v poslovne prostore in odnesel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3500 evrov škode.

Vlomil v prostore društva

V Budganji vasi je neznanec vlomil v prostore društva in odnesel več pločevink pijače in denar. Škode je za okoli 350 evrov.

Iztočil gorivo

Med ponedeljkom in torkom je na delovišču v Dolenjem Leskovcu nekdo iz odklenjenih rezervoarjev delovnih strojev iztočil in odtujil 150 litrov goriva.

Skozi blakonska vrata vlomil v hišo

Oškodovanec je novomeške policiste obvestil, da je najverjetneje v ponedeljek neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel nakit. Ocenjuje, da je oškodovan za 1000 evrov.

M. Ž.