Soareja Milčku Komelju v čast

7.11.2018 | 19:35

Milček Komelj

Novo mesto - Kulturno društvo Severina Šalija, katerega predsednik je, je akademiku, umetnostnemu zgodovinarju in častnemu občanu Novega mesta Milčku Komelju ob njegovi sedemdesetletnici sinoči v Dvorani novomeške pomladi v Anton Podbevšek teatru pripravilo soarejo, na kateri so o njem in o njegovem življenjskem delu spregovorili on sam, njegova žena Nada Šumi in sin Miklavž Komelj. Ob tej priložnosti so predstavili tudi jubilejno monografijo Življenje z umetnostjo, ki jo je v dveh delih izdalo omenjeno društvo v sodelovanju s Slovensko matico ob pomoči več pokroviteljev in donatorjev. Soarejo je vodil dramski igralec Pavle Ravnohrib, ki je med drugim prebral tudi več zapisov iz monografije od njegovih šolskih spisov pa do kasnejših zapisov in pesmi.

Milčka Komelja smo sinoči spoznavali v številnih razsežnostih njegovega delovanja, tudi kot risarja in slikarja ter pesnika, česar ob njegovem imenu običajno ne bomo našli zapisanega, pa tudi sam se, na primer, kljub trem izdanim pesniškim zbirkam in nesporni kakovosti njegovih del nikoli ni imel zares za pesnika, saj je sam umetnost in umetnike, s katerimi se je kot z očetovimi prijatelji in obiskovalci novomeške knjižnice, ki jo je oče Bogo vodil, srečal in spoprijateljil že v otroštvu, predvsem občudoval in vse življenje raziskoval.

V živahnem pogovoru se je znova spomnil svojega otroštva v knjižnici in med knjigami ter v družbi pomembnih mož slovenskega kulturnega življenja, še posebej Božidarja Jakca. Pripovedoval je, kako si je še kot šolar drznil vdreti v stanovanja najpomembnejših slovenskih kulturnih ustvarjalcev in jih prositi, če jih lahko nariše, česar si kot odrasel ni nikoli več drznil. Pripovedoval je tudi o svojem prijateljevanju s precej starejšim Božidarjem Jakcem in ga vzporedil z drugim velikim novomeškim slikarjem, Vladimirjem Lamutom, Jakčevim sodobnikom, ter ob tem povedal tudi nekaj anekdot.

Kot rečeno, so s soarejo tudi predstavili Komeljevo jubilejno monografijo Življenje z umetnostjo, ki je, kot so o njej zapisali, svojevrstna avtobiografija zaljubljenca v umetnost, cenjenega interpreta umetnosti, priljubljenega univerzitetnega učitelja, za slovenstvo zavzetega dolgoletnega predsednika Slovenske matice, dejavnega rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti in z vsem svojim delom in povezovalno osebnostjo upoštevane javne moralne avtoritete. Knjiga je tudi spomenik kulturne podobe Novega mesta.

I. Vidmar

