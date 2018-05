Breja srna podlegla pasjim ugrizom

4.5.2018 | 10:25

Mladička, ki bi se morala skotiti v teh denh, so psi dobesedno potegnili iz mame. (Foto: LD Otočec)

Šmarješke Toplice - Pred dobrim tednom je pet psov v okolici vasi Čelevec v občini Šmarješke Toplice toliko časa preganjalo brejo srno, da se je ta ujela v ograjo, ki so jo lastniki postavili okoli vinograda. Od tam se ni več mogla rešiti pred tropom podivjanih kosmatincev.

"Gospa, ki je šla tam mimo, je poklicala lovce in povedala, da psi preganjajo srno, ki je že popolnoma onemogla. Ko je naš član prišel tja, psov že ni bilo nikjer, srna pa je bila še komaj živa in je kmalu poginila. Tako so jo pogrizli, da je imela odprt trebuh, mladička, ki bi se skotila čez kakšna dva tedna, so praktično izvlekli iz nje. Imela je močno ranjen zadnji del telesa in vrat," je povedal gospodar lovske družine Otočec Primož Tratar.

Izpostavil je, da je na tistem območju problematika spuščenih psov zelo pereča in ta primer raztrgane divje živali ni osamljen. "Ko smo domačine v preteklosti po takšnih dogodkih že opozarjali, naj ne spuščajo psov, smo dobili samo odgovor, da njihov zagotovo ni bil zraven," je še omenil Tratar. Lovci so se odločili, da bodo zdaj ukrepali in o zadevi obvestili medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Seveda smo se z vprašanji, povezanimi s tem dogodkom in ukrepanjem proti lastnikom spuščenih psov, obrnili tudi na medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice ter Kostanjevica na Krki. Vodja inšpektorata in redarstva Nataša Rajak je sporočila, da jim problematika spuščenih psov v okolici Kleveža ni znana.

"Na našem organu imamo na območju občine Šmarješke Toplice trenutno eno aktualno prijavo glede zapuščenih psov, in sicer v Zburah, kjer imamo s prijaviteljem dogovorjeno, ko jih bo videl, da nas bo o tem obvestil, da bomo o tem nemudoma obvestili zavetišče," je povedala.

V nadaljevanju je pojasnila, da nadzorstvo nad izvajanjem zakona o zaščiti živali in na njegovi podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo: uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, vsak v okviru svojih pooblastil in pristojnosti.

Občinski redarji lahko v okviru svojih pristojnosti in nalog iz zakona, ki ureja občinsko redarstvo, preverijo izpolnjevanje obveznosti lastnika psa, da je pes do dopolnjenega tretjega meseca starosti označen na predpisan način, pa tudi da skrbnik psa na javnem mestu zagotovi fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu.

"Organ ob pojavu problematike, ko nas o tem obvestijo občani občin ustanoviteljic, ukrepamo v okviru svojih pooblastil, seveda samo v primeru, ko ugotovimo, kdo je lastnik psa. V večini primerov gre za zapuščene pse neznanih lastnikov in o njih obvestimo zavetišče," je še rekla in pojasnila, da tako določa 29. člen zakona o zaščiti živali.

Janja Ambrožič

