Otroški predstavi, lov na zaklade Dolenjskega muzeja ter nagrajeni evropski filmi v APT

4.5.2018 | 09:10

O belem mucu, ki je bil čisto črn (Foto: Fru fru Teater)

Novo mesto - Informacijska točka Europe Direct Novo mesto v sodelovanju z Anton Podbevšek Teatrom, Dolenjskim muzejem Novo mesto in Knjižnico Mirana Jarca pripravlja pestro dogajanje v mesecu maju, ko obeležujemo rojstni dan EU. Brezplačni dogodki bodo potekali od ponedeljka, 7. maja, do sobote, 12. maja.

Lepo vabljeni.

SPORED

Torek, 8. maj, 17:00

(Park pri Knjižnici Mirana Jarca, v primeru dežja v atriju Knjižnice Mirana Jarca)

Otroška predstava: O belem mucku, ki je bil čisto črn (Fru fru teater).

Predstava nagovarja najmlajše in jih na igriv in humoren način uči strpnosti in razumevanja drugačnosti ter medsebojnemu spoštovanju, sprejemanju raznolikosti in odprti harmonični družbi.

Kakec in Kakčeve dogodivščine (Foto: Mini Teater)

Sreda, 9. maj, 17:00

(Park pri Knjižnici Mirana Jarca, v primeru dežja atrij Knjižnice Mirana Jarca)

Otroška predstava: Kakec - kakčeve dogodivščine (mini teater).

Zgodba duhovito in zabavno ter brez zadržkov in tabujev pojasnjuje temo, ki otroke neverjetno zanima in zabava. Po Kakčevih dogodivščinah (Zgodbi o kakcu) nas popeljeta dr. Ek in dž. Ekica, ki temo kakca in kakanja skupaj z otroki obravnavata zelo natančno in z brezmejnim humorjem.

Prizor iz filma Nečista kri (Foto: promocijsko gradivo)

Četrtek, 10. maj, 20:00

(Anton Podbevšek Teater)

Film: NEČISTA KRI

Amanda Kernell / Švedska, Norveška, Danska / 2016 / 110 min

Nagrajen: Benetke 2016, Göteborg 2017, Seattle 2016, Sydney 2017, Tokio 2016 in nagrada LUX Evropskega parlamenta – najboljši film.

Brezplačne vstopnice rezervirajte na mitja.socic@antonpodbevsekteater.si oziroma po telefonu 07 391 78 16.

Petek, 11. maj

(Dolenjski muzej, Muzejski vrtovi)

10.00 - 15.00: Izdelava miniaturnih situl na Muzejskih vrtovih

15.00: Vodena delavnica: Lov na zaklade Dolenjskega muzeja Novo mesto

16.00: Vodena delavnica: Lov na zaklade Dolenjskega muzeja Novo mesto

Prizor iz filma Western (Foto: promocijsko gradivo)

Petek, 11. maj 20:00

(Anton Podbevšek Teater)

Film: VESTERN

Valeska Grisebach / Nemčija / 2017 / 120 min

Nagrajen: Cannes 2017 – Posebni pogled, Košice 2017, Motovun 2017, Karlovi Vari 2017, Jeruzalem 2017, Melbourne 2017.

Brezplačne vstopnice rezervirajte na mitja.socic@antonpodbevsekteater.si oziroma po telefonu 07 391 78 16.

Prizor iz filma Thelma (Foto: promocijski material)

Sobota, 12. maj, 20:00

(Anton Podbevšek Teater)

Film: THELMA

Joachim Trier / Norveška, Švedska, Danska, Francija / 2017 / 116 min

Nagrajen: Toronto 2017, Vancouver 2017, New York 2017, Sitges 2017, London 2017, Chicago 2017.

Brezplačne vstopnice rezervirajte na mitja.socic@antonpodbevsekteater.si oziroma po telefonu 07 391 78 16.

Od 7. do 11. maja (8.00 - 19.00)

Informacijska stojnica pred Knjižnico Mirana Jarca s kvizi, nagradami, brošurami.

