V nedeljo Jane's Walk po Trdinovi ulici

4.5.2018 | 18:10

Jane's Walk (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Društvo arhitektov Dolenjske in Društvo krajinskih arhitektov bosta v nedeljo ob 16. uri v Novem mestu pripravila že tradicionalni sprehod Jane's Walk, ki bo tokrat potekal po Trdinovi ulici, ulici, ki ime po tem z Novim mestom tako zelo povezanim pisateljem ni dobila naključno, saj jo je prav po tej ulici z Glavnega trga in prek takrat novega Kandijskega mosta pogosto mahnil na njemu tako ljube Gorjance med Podgorce, s katerimi se je tako rad družil.

Marsikatero hišo pa tudi grmski grad in kapela božjega groba je opazoval v svojem času tudi Janez Trdina in nekateri od teh objektov se niso kaj veliko spremenili, le da so nekoliko starejši in bolj zanemarjeni, spet drugi so že zdavnaj spremenili svojo tedanjo podobo ali pa jih ni več.

Zborno mesto je tokrat na makadamskem parkirišču v Kandiji, kjer si do udeleženci ogledali objekte in vrt gostilne in nekdanjega hotela Kandija oziroma Windischerja, kot so mu po nekdanjih lastnikih rekli meščani. Ob Osnovni šoli Grm se pogovorili o izkušnjah z njihovim Pešbusom, ki je zgleden primer uveljavljanja trajnostne mobilnosti, ogledali pa si bodo tudi spremenjeno podobo šolske stavbe po njeni energetski prenovi. Na poti do božjega groba bo priložnost za ogled stare soseske z starimi vilami pa nekaterimi novogradnjami in prenovljeni stavbami.

Po ogledu prenovljene evangelijske cerkve in bližnje domačije, ki je tudi spomenik kulturne dediščine, se bo sprehod zaključil na območju gradu Grm, kjer bo pogovor tekel o problematiki rabe in prenove gradu, parka ob gradu in nekdanjih vrtov.

Kot pravijo organizatorji, so urbani sprehodi Jane’s Walk približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje. Jane's walk se imenuje po pisateljici in urbani aktivistki Jane Jacobs. Prve tovrstne sprehode so pripravili leto po njeni smrti leta 2007 v Torontu v Kanadi, urbani aktivisti pa jih zdaj že po vsem svetu pripravijo prvi konec tedna v maju.

I. Vidmar