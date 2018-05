V nedeljo Jane's walk po Trdinovi ulici

4.5.2018 | 18:10

Jane's Walk (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Društvo arhitektov Dolenjske in Društvo krajinskih arhitektov bosta v nedeljo ob 16. uri v Novem mestu pripravila že tradicionalni sprehod Jane's walk, ki bo tokrat potekal po Trdinovi ulici, ulici, ki ime po tem z Novim mestom tako zelo povezanim pisateljem ni dobila naključno, saj jo je prav po tej ulici z Glavnega trga in prek takrat novega Kandijskega mosta pogosto mahnil na njemu tako ljube Gorjance med Podgorce, s katerimi se je tako rad družil.

Marsikatero hišo pa tudi grmski grad in kapelo božjega groba je opazoval v svojem času tudi Janez Trdina in nekateri od teh objektov se niso kaj veliko spremenili, le da so nekoliko starejši in bolj zanemarjeni, spet drugi so že zdavnaj spremenili svojo tedanjo podobo ali pa jih ni več.

Zborno mesto je tokrat na makadamskem parkirišču v Kandiji, kjer si do udeleženci ogledali objekte in vrt gostilne in nekdanjega hotela Kandija oziroma Windischerja, kot so mu po nekdanjih lastnikih rekli meščani. Ob Osnovni šoli Grm se bodo pogovorili o izkušnjah z njihovim Pešbusom, ki je zgleden primer uveljavljanja trajnostne mobilnosti, ogledali pa si bodo tudi spremenjeno podobo šolske stavbe po njeni energetski prenovi. Na poti do božjega groba bo priložnost za ogled stare soseske z starimi vilami pa nekaterimi novogradnjami in prenovljenimi stavbami.

Po ogledu prenovljene evangelijske cerkve in bližnje domačije, ki je tudi spomenik kulturne dediščine, se bo sprehod zaključil na območju gradu Grm, kjer bo pogovor tekel o problematiki rabe in prenove gradu, parka ob gradu in nekdanjih vrtov.

Kot pravijo organizatorji, so urbani sprehodi Jane’s Walk približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje. Jane's walk se imenuje po pisateljici in urbani aktivistki Jane Jacobs. Prve tovrstne sprehode so pripravili leto po njeni smrti leta 2007 v Torontu v Kanadi, urbani aktivisti pa jih zdaj že po vsem svetu pripravijo prvi konec tedna v maju.

I. Vidmar

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (5) 5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Državnoproračunski aktivisti Namesto da se hvalijo se lahko ti mestni arhitekti vsi skrijejo, kakšno sramoto so iz mesta naredili. 2h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni NM Če lahko rečemo da pred temi tako im. "strokovnjaki arhiteki" niso veliko postorili po mestnem jedru kot takem, lahko tudi zatrdimo da so ti današnji mesto popolnoma zdeformirali, zablokirali in naredili kaos ter neprepoznavnost urbane sredine VSAKEMU TUJCU ki se te dni potika tukaj okoli. verjetno ni nič jasno .. Kakšna diletantska nestrokovnost in pomanjkanje pameti! 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni opazovalec Glede na trenutno stanje mesta in prometni kaos, res ni razloga za neko zadovoljstvo. Če bo ostalo pri tem, da bo mestno jedro v celoti zaprto za promet, zadovoljstva pri večini tudi pozneje ne bo. Žal. Upajmo, da bo prevladal razum in ne kaprici vplivnih posameznikov. 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni dolenjc123 predhodnika sta v komentarjih zelo kritična. Vprašanje je ali sta kritična upravičeno ali neupravičeno? Meni se tudi postavi vprašanje zakaj se arhitekti sprehajajo naokrog kot šolarčki. Ko bi vsaj vzeli s saboj kake šolarčke in jim poljudno kaj razlagali o arhitekturi. Kot sta komentirala predhodnika, namesto da bi ti arhitekti nekaj postavili, se infantilno sprehajajo kot šolarčki. Pa niso infantilni samo ti trije gospodje arhitekti na sliki, večina njihove generacije je pridaničev. Potem pa imajo celo pogum pridigati svojim otrokom kakšna zanič x,y generacija so. 42m nazaj Oceni MIha Nova občinska postava bo odprla mestno jedro zopet za promet! In poskrbela da se prometni kolaps v Nm ter okolici zmanjša. Naslednja poteza morajo biti obvoznice in tranzit skozi vpadnice v mesto. Glancanje cest in brušenje granitnih kock ni prioriteta prometnega sistema NM! Storjeno bo tisto kar občani pričakujejo, da bi moralo biti storjeno...torej večinoma kontra od tega kar se sedaj počne! In to ne iz kaprica, temveč iz potrebe in skrbi za razvoj našega kraja, ter zadovoljstva vseh občanov MONM !!! Preglej samo prijavljene komentatorje