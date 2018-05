Kandidature vložilo 25 strank

4.5.2018 | 11:30

Ljubljana - Kandidatne liste za junijske predčasne državnozborske volitve je do polnoči, ko se je iztekel rok, vložilo 25 strank oziroma list, od tega 22 v vseh osmih volilnih enotah. Kandidature sicer še niso potrjene, volilne komisije volilnih enot bodo njihovo zakonitost preverjale v prihodnjih dneh.

Kandidatne liste so v vseh volilnih enotah vložile vse parlamentarne stranke: SMC, SDS, DeSUS, SD, Levica, NSi in Stranka Alenke Bratušek. Prav tako v vseh enotah bodo volivce poskušale prepričati stranke Lista Marjana Šarca, Dobra država ter Andrej Čuš in Zeleni Slovenije. V državni zbor se bosta poskušali vrniti nekoč parlamentarni stranki SLS in SNS, ki imata kandidate prav tako v vseh volilnih enotah.

Na tokratnih volitvah se bosta za naklonjenost volivcev potegovali tudi dve skupni listi dveh strank: Kangler&Primc - Združena desnica ter koalicija Združena levica in Sloga. Obe listi sta kandidature vložili v vseh osmih volilnih enotah.

Med zunajparlamentarnimi strankami so kandidatne liste v vseh volilnih enotah vložile Solidarnost, Piratska stranka Slovenije, Stranka slovenskega naroda, Gospodarsko aktivna stranka in Zedinjena Slovenija. Na tokratnih volitvah bo sodelovalo tudi nekaj novih strank. V vseh volilnih enotah so kandidatne liste vložili Lista novinarja Bojana Požarja, GibanjeSkupajNaprej in Za zdravo družbo.

Socialistična partija Slovenije je liste vložila v vseh volilnih enotah z izjemo volilne enote Maribor, stranka ReSET v volilnih enotah Celje, Maribor in Ptuj, stranka Naprej Slovenija pa le v volilni enoti Kranj.

Kljub napovedim pa kandidatnih list niso vložili v strankah LDS, Novi Socialdemokrati in Davkoplačevalci se ne damo več. Bo pa predsednik te stranke Vili Kovačič kandidiral na listi Bojana Požarja, je razvidno iz Požarjeve objave na družbenem omrežju Twitter.

Kandidatne morajo prestati še postopek preizkusa zakonitosti. Tako bodo volilne komisije volilnih enot v naslednjih dneh vložene liste kandidatov pregledale in ugotovile, ali so določene v skladu z zakonom. Če liste izpolnjujejo vse zakonske pogoje, jih volilne komisije potrdijo, v nasprotnem primeru pa zavrnejo.

Volilne komisije posameznih volilnih enot pa morajo v skladu z rokovnikom DVK seznam potrjenih list kandidatov v volilni enoti po izžrebanem vrstnem redu sestaviti do 13. maja.

Seznam list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih, bo DVK javno objavila do 18. maja.

Število vloženih kandidatnih list na tokratnih volitvah sicer ni rekordno, saj jih je enako število, torej 25, nastopilo na prvih državnozborskih volitvah leta 1992. Na vseh drugih volitvah je bilo število kandidatnih list nižje.

STA