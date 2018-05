Kako do sredstev programa Evropa za državljane

4.5.2018 | 13:40

Predavanje v Rokodelskem centru Ribnica (Foto: M.L.-S.)

Ribnica - V Rokodelskem centru Ribnica je sinoči potekalo predavanje z naslovom Mreženje dobrih praks in ustvarjalnih idej s programom Evropa za državljane. Predstavitev programa Evropa za državljane je bila namenjena vsem društvom in drugim nevladnim organizacijam ter predstavnikom občinskih uprav oziroma vsem, ki želijo bolje spoznati možnosti financiranja svojih projektov s partnerji iz Evrope, primere dobrih praks pa je predstavila vodja projektov iz občine Železniki Andreja Ravnikar Megušar.

Evropski program Evropa za državljane 2014-2020 ima dva programska sklopa, Evropski zgodovinski spomin in Demokratično delovanje in državljanska udeležba, v sklopu katerega pa so trije ukrepi: Pobratenje mest, v katerem je možno pridobiti do 25 tisoč evrov, Mreže mest, ki omogoča financiranje projektov do 150 tisoč evrov, in Projekti civilne družbe. O dosegljivih razpisih, na katere lahko kandidirajo prijavitelji iz Slovenije, ki so lahko mesta ali občine, odbori za pobratenje ali neprofitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe, je povedala, da kdor dobi sredstva, jih dobi veliko, da pa morajo v projekt vključiti čim več partnerjev iz Evrope.

»To sicer nikjer ne piše, a glede na dobljene projekte te izuči, komu dajo prednost,« je dejala in dodala, da naj nikar ne vključujejo samo države EU, če že, pa v Bruslju radi vidijo, da vključijo nove članice, kot je denimo Hrvaška, sicer pa tudi BIH, Srbijo, Makedonijo ali Albanijo. Poudarila je, naj projekt, ki ga prijavijo, vedno vključijo v že obstoječ, tradicionalen projekt v prostoru. V občini Železniki, kjer so lani na razpisu za pobratenje mest s projektom Europe2gether, v okviru katerega so v petih dneh med drugim organizirali tudi strokovno ekskurzijo z ogledom dobrih praks v Idriji in mednarodno konferenco Dediščina – naše bogastvo, dobili 24 tisoč evrov, letos pa s projektom Citizen4evrope 25 tisoč evrov, so projekt vključili v Čipkarske dneve. V Ribnici bi lahko bila, kot se je strinjala z udeleženci predstavitve, takšna prireditev tradicionalni Ribniški semenj.

O pisanju samih prijav na razpis je svetovala, naj jih pišejo v angleške oz. tujem in ne slovenskem jeziku, ne glede katere mehke projekte bodo prijavljali, pa naj upoštevajo prednostne naloge programa Evropa za državljane 2016 - 2020. V okviru programa Demokratično delovanje in državljanska udeležba so to: evroskepticizem in razumevanje, solidarnost, medkulturni dialog - boj proti stigmi in razprave o prihodnosti Evrope.

M. L.-S.