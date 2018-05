Razstrelili bankomat in se z avtom zaleteli v vrata prodajalne

Na Cesti 4. julija v Krškem so nekaj pred 2. uro ponoči neznanci poškodovali bankomat, nameščen na zunanji steni prodajalne. Po prvih ugotovitvah kriminalistov z ogleda kraja kaznivega dejanja, naj bi storilci na do sedaj še neugotovljen način povzročili eksplozijo na bankomatu in se po eksploziji z vozilom zaleteli v vrata prodajalne. Osumljenci so ukradli denar in pobegnili z avtomobilom. Nadaljuje se intenzivna kriminalistična preiskava in druge aktivnosti za izsleditev osumljencev.

Vlomil v skladišče

Na Šegovi ulici v Novem mestu je med prazniki nekdo skozi vrata vlomil v skladiščne prostore izobraževalne ustanove in ukradel visokotlačni čistilec ter kosilnico. Povzročil je za okoli 1.100 evrov škode.

Zamikal ga je baker

V Semiču je med prazniki neznanec skozi okno vlomil v prostore podjetja in odnesel izdelke ter polizdelke iz bakra. Škode je za okoli 2.000 evrov.

Adijo telefon in denarnica!

Na parkirnem prostoru na Šmihelski cesti v Novem mestu je včeraj popoldne nekdo iz avtomobila sunil mobilni telefon in denarnico z denarjem ter dokumenti. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Pijano voznico odpeljali na hladno

Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice so nekaj pred 19. uro v Žužemberku ustavili voznico osebnega avtomobila in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 43-letna kršiteljica je imela v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola. Odpeljali so jo v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli 28 tujcev

Na območju Bele krajine so policisti v zadnjih štiriindvajsetih urah izsledili in prijeli 28 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujci, državljani Pakistana, Alžirije in Palestine, so zaprosili za mednarodno zaščito in bodo po zaključenih policijskih postopkih odpeljani v azilni dom.

