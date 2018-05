24-urni dobrodelni izziv za Alino

4.5.2018 | 15:00

Družina Krajnčič iz Globokega na februarskem dobrodelnem koncertu v OŠ Globoko. (Foto: D. Lipej, arhiv DL)

Brežice - V Brežicah pripravljajo še en dobrodelni dogodek za deklico Alino iz Globokega, ki se je rodila s poškodbo možganov in potrebuje finančno pomoč za nadaljnje zdravljenje. Tokrat sta moči združila športno društvo TIM 5 in PowerHouse ter si zadala 24-urni Burpee izziv, ki se bo začel jutri točno opoldne in končal v nedeljo ob istem času.

Kaj to pomeni? Cilj organizatorjev je, da v 24 urah vsaj ena oseba neprekinjeno izvaja vajo burpees (vojaški poskoki).

Dogodka se lahko udeleži vsakdo, in to kadarkoli v 24 urah in tudi s samo enim poskokom pripomore k cilju. Vzporedno bodo potekali tudi izzivi za močne fante in dekleta, kot so vleka avtomobila in obračanje gume. Vsi prispevki, ki jih bodo zbrali na dogodku, bodo namenili za Alinino zdravljenje.

Burpee izziv, nad katerim bosta bdela organizatorja Peter Gramc (PowerHouse) in Danijel Volk (TIM5), se bo začel jutri ob 12.uri v prostorih PowerHousa (v stavbi za brežiškim Tušem).

J. A.

