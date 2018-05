Trčili osebno in kombinirano vozilo

4.5.2018 | 17:30

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Danes ob 13.45 uri sta v Bušeči vasi, občina Brežice, trčili osebno in kombinirano vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka ter odklopili akumulatorja na vozilih. Dve poškodovani osebi so reševalci NMP Brežice prepeljali v UC Brežice.

M. L.-S.