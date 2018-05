Veter lomil drevje

5.5.2018 | 08:15

Brežice - Sinočnja nevihta ni bila tako nedolžna, precej močan veter je namreč povzročil ka nekaj težav predvsem v Posavju. Ob 21.10 je na cesto Brestanica-Spodnje-Pijavško padlo drevo in oviralo promet. Oviro je odstranil dežurni pri cestnem podjetju. Ob 2.41 se je na relaciji Krško-Sevnica pri naselju Gunte na cesto podrlo drevo. Dežurni pri cestnem podjetju je drevo razžagal in odstranil, so sporočili z brežiškega centra za obveščanj.

I. V.