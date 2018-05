Trimo rutinsko ugnal zadnjeuvrščeno Šmartno

5.5.2018 | 08:45

Foto: I. V./arhiv DL

Trebnje - Sinoči so bile odigrane prve tekme sedmega kroga drugega dela tekmovanja v prvi slovenski rokometni ligi. Nove zmage so se veselili Trebanjci, ki so doma s 33:30 premagali Šmartno. Preostale tekme bodo odigrane drevi, ko bo Krka gostovala v Velenju, Ribničani se bodo doma pomerili s Škofjeločani, Dobovčani pa bodo doma igrali z Jeruzalemom Ormožem.

Trimo Trebnje : Herz Šmartno 33:30 (17:14)

Trimo Trebnje: Djurdjevič 3, Horžen 8, Skol 6, Matic Kotar 1, Sikošek Pelko 2, Marko Kotar 1, Udovič 1, Sašek 3, Mlakar 2, Rozman 3, Ratajec 2.

Lestvica: 1. Maribor Branik 27, 2. Jeruzalem Ormož 25, 3. Trimo Trebnje 24, 4. Dobova 19, 5. LL Grosist Slovan 16, 6. Herz Šmartno 11.

I. V.