Gledališče jim je postalo način življenja

5.5.2018 | 10:30

Črnomelj - Polna dvorana obiskovalcev se je včeraj zvečer v tukajšnjem kulturnem domu poklonila Gledališki skupini Zik Črnomelj, ki je praznovala 20-letnico delovanja. Direktorica Zavoda za izobraževanje in kulturo (Zik) Črnomelj Nada Žagar se je spomnila, kako sta se pred dobrima dvema desetletjema s sodelavko Jasno Šeruga Muren odločili, da namesto, da bi drago plačevali gostovanja drugih gledališč, raje ustanovijo svoje. Žal prav Jasna, ki je bila tudi igralka in prva predsednica gledališke skupine, in igralec Dušan Kure nista dočakala tokratnega jubileja. Prej sta preminula.

Poleg Jasne sta bila predsednika gledališke skupine le še Jaka Birkelbach in sedaj drugi mandat Mojca Breznik, ki je poudarila, da so črnomaljski gledališčniki – v skupini jih je igralo 45 – ustvarili kar 17 celovečernih gledaliških predstav, s katerimi so se na odru predstavili 181-krat. Njihove predstave pa si je ogledalo več kot 24.000 gledalcev. Kar trikrat se je zgodilo, da so imeli dve premieri v enem letu. Pripravili so tudi devet javnih produkcij poletnih gledaliških šol, tri silvestrske predstave, mnoge skeče in sodelovali na številnih prireditvah. Prav tako so imeli le tri režiserje: Darka Kočevarja, Vojka Zidarja in zadnjih 15 let Heleno Vukšinič.

»Gledališke igre nas bogatijo, razveseljujejo, včasih tudi žalostijo, a na prefinjen način učijo, kako si moramo včasih poenostaviti življenje. Vsaka predstava je nova priložnost ne le za nastope, izražanje lepega, zanimivega, ampak tudi za skupna druženja. Zaradi tega lahko rečemo, da smo kot družina, saj veliko svojega prostega časa preživimo skupaj. Z leti nam je gledališče postalo način življenja. In danes smo na naše nastope upravičeno ponosni,« je med drugim v nagovoru dejala Mojca Breznik. Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič pa je dodala, da so črnomaljski gledališčniki nagnjeni k popolnosti, čeprav je igralstvo njihov konjiček. Spomnila je tudi, da je bilo v tukajšnjem kulturnem domu med drugo svetovno vojno ustanovljeno Slovensko narodno gledališče, ki sedaj domuje v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici.

Seveda tudi ob jubileju črnomaljski igralci niso mogli iz svoje kože. Z glasbenimi gosti Mihaelo Škof, Urško Jakobčič in Markom Simčičem so zaigrali enodejanko Gledališki (z)mešani orkester. Predsednik sveta črnomaljske območne izpostave JSKD Dušan Kofalt pa je igralcem izročil bronaste, srebrne in zlate Linhartove značke.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

