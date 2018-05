Rokometašice drevi s Krimom Mercatorjem

5.5.2018 | 09:30

Stopiče - Rokometašice novomeške Krke se bodo drevi ob 19. uri na domačem igrišču v četrtem krogu končnice državnega prvenstva v skupini za razvrstitev od 1. do 4. mesta pomerile z najboljšo slovensko ekipo Krimom Mercatorjem.

Novomeščanke so v prvem delu prvenstva z enajstimi zmagami, šestimi porazi in enim remijem osvojile četrto mesto, v skupini za razvrstitev od 1. do 4. mesta pa so po treh krogih prav tako četrte.

I. V.