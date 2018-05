Dubzilla na turneji - po LokalPatriotu drevi v Črnomlju

5.5.2018 | 14:00

Dubzilla sinoči v LokalPatriotu (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Podgorski dub kolektiv Dubzilla je sinoči v novomeškem mladinskem klubu LokalPatriot na enem izmed zadnjih koncertov v prostorih spodnje kavarne predstavil svojo tretjo ploščo, ki jo je edina slovenska dub skupina, ki svojo glasbo igra v živo na inštrumentih, poimenovala Post Dub Impressions.

Dabzilla se sinoči na dobri dve uri trajajočem koncertu seveda ni ustavila pri sicer izjemno dodelanem zvoku glasbe z zadnje plošče, ampak so dovolj poln klubski avditorij LokalPatriota navdušili tudi s skladbami s prvih dveh plošč, Dubzilla in Dubzilla Naturalis, v nekoliko prenovljeni preobleki, saj se je predvsem klaviaturist Dejan Slak v času od njunega nastanka pa do danes opremil s še kopico tehničnih igračk v obliki široke palete efektov in drugih pomagal, s čimer je že sicer bogat zvok skupine še dodatno obogatil in ga naredil še bolj raznovrstnega, očitno pa je, da so bobnar Tomaž Rifelj, mojster semplanja Saša Serban, kitarist Luka Švajger in basist Črt Zorko skupaj s Slakom ves ta čas v zaklonišču v ulici Slavka Gruma trdo delali, za presežek v njihovem zvoku pa je poskrbel še genialni tonski mojster iz Dolenjskih Toplic Miha Arnuš. Škoda le, da njihovega sinočnjega izdelka ni slišalo še več ljubiteljev glasbe, saj je bilo pred odrom še nekaj prostora.

Dubzillovci so svojo novo ploščo v četrtek najprej predstavili v Ljubljani v klubu Channel Zero, svojo promocijsko turnejo pa bodo drevi nadaljevali v Črnomlju v Mladinskem klubu Bele krajine, čemur bodo sledili koncerti Pri rdeči ostrigi v Škofji Loki, v Murski Soboti v MIKK klubu in v dvorani Gustaf Pekarna v Mariboru.

Igor Vidmar

