V ponedeljek se začnejo Novomeški likovni dnevi

5.5.2018 | 15:00

Janko Orač je že štirinajst let spiritus agens Novomeški likovnih dnevov. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V ponedeljek se bodo v Galeriji Dolenjskega muzeja začeli tradicionalni 14. Novomeški likovni dnevi. Idejni oče Novomeških likovnih dnevov novomeški slikar in grafik Janko Orač je skupaj s kustosinjo Dolenjskega muzeja in umetnostno zgodovinarko Jasno Kocuvan Štukelj k sodelovanju v letošnji koloniji povabil sedem likovnikov iz Slovenije in tujine - Istvána Bálindo iz Budimpešte, Aleksandro Rakonjac iz Kragujevca, Mojco Smerdu,Tanjo Špenko, Saša Vrabiča in Lojzeta Adamljeta iz Ljubljane ter domačina iz Novega mesta Hama Čavrka.

Tudi letošnji Novomeški likovni dnevi bodo, tako kot že enajst let do sedaj, potekali pod okriljem Dolenjskega muzeja. Teme ustvarjanja prireditelj tudi letos ni predpisal, morda pa se bodo kateri od sodelujočih umetnikov, podobno kot so to lani storili v zvezi z jantarjem, v svojem ustvarjanju navezal na Štukljevo leto. Na koloniji ustvarjena dela bodo od 6. julija do 22. septembra razstavljena v Jakčevem domu, ki prav tako sodi pod okrilje Dolenjskega muzeja. Po končani razstavi bo po eno delo vsakega sodelujočega likovnika ostalo v Novem mestu in bo obogatilo stalno zbirko likovnih del Dolenjskega muzeja, kot je že v navadi, pa ta dela ne obležijo v depojih, ampak krasijo prostore ene izmed občinskih stavb v mestu. Zbirka likovnih del Novomeških likovnih dnevov zdaj šteje 102 deli devetdesetih ustvarjalcev.

Tudi letos bodo Novomeške likovne dneve popestrili spremljajoči dogodki. Tako bodo v sredo med 9. in 10. uro pripravili kiparsko delavnico z naslovom Novomeški likovni dnevi najmlajših, kjer bodo najmlajši izdelovali glineno skulpturo, v četrtek pa med 9. uro in 10.30 slikarsko delavnico z naslovom Novomeški likovni dnevi mladih, ki bo potekala pod vodstvom Janka Orača. Sodelovali bodo otroci petega razreda novomeških osnovnih šol, ki bodo ustvarjali v akrilni tehniki.

Novomeški likovni dnevi se bodo zaključili v petek.

I. V.