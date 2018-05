Združena desnica ima premalo žensk

5.5.2018 | 18:00

Aleš Primc, kot kaže, ne bo mogel kandidirati za poslanca državnega zbora. (Foto: FB stran stranke Glas za otroke in družine)

Novo mesto - Po poročanju več medijev naj bi volilna komisija zaradi premajhnega števila žensk zavrnila kandidatno listo predvolilne koalicije Kangler&Primc - Združena desnica v volilni enoti Novo mesto, kar pomeni, da Aleš Primc, ki naj bi kandidiral v volilnem okraju Trebnje, na tokratnih državnozborskih volitvah kot kandidat ne bo mogel nastopiti.

Zakon določa, da na posamezni kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 35 odstotki. To pa naj bi se pripetilo kandidatni listi Združene desnice, v kateri sta se pred volitvami združili stranka Glas za otroke in družine, ki jo kot predsednik vodi Primc, ter Nova ljudska stranka Slovenije, pri kateri je Kangler predsednik programskega sveta.

Po neuradnih podatkih so predlagali sedem kandidatov in dve kandidatki, saj so najbrž upoštevali, da sta kandidatki kandidirali v dveh okrajih in da imajo torej sedem kandidatov in štiri kandidatke, a naj bi volilna komisija sklenila, da je na listi sedem kandidatov in dve kandidatki, je poročal spletni portal spletnicasopis.eu.

Po poročanju Slovenske tiskovne agencije v koaliciji zadeve zaenkrat ne komentirajo, bosta pa "glede zapletov pri potrjevanju kandidatne liste" Primc in Kangler spregovorila v nedeljo na novinarski konferenci na sedežu stranke Glas za otroke in družine, so danes sporočili iz stranke Glas za otroke in družine.

Predlagatelji liste imajo po prejemu odločbe o zavrnitvi kandidatne liste 48 ur časa, da se nanjo pritožijo na vrhovno sodišče, ki mora nato odločiti v dveh dneh. Če bo sodišče potrdilo odločitev volilne komisije, koalicija ne bo kandidirala v vseh osmih volilnih enotah, med drugim še poroča STA.

I. V.